El portavoz del grupo municipal PSOE, Luis López Bueno, valoró negativamente la ausencia de avances en la tramitación del presupuesto para el ejercicio 2024 en el Concello de A Estrada. El líder socialista afirmó sentirse “preocupado” por un nuevo incumplimiento del gobierno del PP en los deberes que “ellos mismos se ponen”.

López Bueno advirtió de que el PP había puesto fin de año como fecha límite para tres asuntos “fundamentales” para A Estrada como son el presupuesto 2024 y las licitaciones del servicio de recogida de basura y del Servicio de Axuda no Fogar. (SAF). Por ello, el portavoz de los socialistas manifestó inquietud al considerar que se acerca la fecha sin novedades en dichas cuestione: “Estamos ya en diciembre y no va a salir en plazo ninguno de esos tres asuntos porque no tenemos un gobierno serio”.

La falta de rigurosidad con los plazos establecidos son para el concejal socialista una muestra del “caos organizativo” en el que considera se basa el modo de operar del gobierno municipal del Partido Popular que para Bueno es “incapaz de cumplir ninguno de sus compromisos”. Procedió además a citar como ejemplo la actual falta de presupuestos para el 2024, cuyo inicio de trámites fue anunciado a los grupos políticos para las primeras semanas de noviembre “y ya pasó un mes sin que se sepa nada”.

Además se refirió al anuncio del PP de sacar adelante las licitaciones de la basura y SAF antes de final de año apostillando que dadas las circunstancias, es otro compromiso “que tampoco van a cumplir.” Por todo ello, el socialista quiso compartir su impresión de que “las nuevas licitaciones se hacen para tener contratos en vigor, pero no serán una medida de ahorro como dijo el PP para justificar la subida del IBI, serán más caros de lo que se paga ahora”. Aludiendo así a una de las justificaciones del ejecutivo municipal para subir el tipo impositivo, que se basaba en el encarecimiento de los servicios frente a la insuficiencia de recaudación.

Así las cosas, Luis López aseguró que pedirá al PP en el próximo pleno que “haga consultas al mercado para evaluar bien la situación y no favorecer ofertas de empresas pirata que traigan un precio por debajo del mercado para desatender después los servicios”.

Finalmente, el portavoz socialista aprovechó para lanzar un consejo al PP: “Mientras los proveedores del Concello llevan meses sin cobrar, igual los concejales y concejalas deberían trabajar un poco más y viajar menos a Argentina, por ejemplo”.