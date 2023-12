“Siempre me sentí orgullosa de ser la hija de un artista y, aunque ello supusiera no disponer de demasiados recursos, había en mi casa una visión poética de la vida que hacía que incluso esas limitaciones fueran una apuesta sincera que todos hacíamos en favor de su trabajo. Cuando me hice adulta descubrí que él no era como la mayoría de las personas que conocía: sus estándares eran muy elevados y sus fundamentos muy profundos; hasta entonces creía que en cada casa había alguien como él”. Con estas y otras muchas palabras recordó ayer Natalia Lemos a su padre, el pintor de origen vigués Ángel Lemos de los Reyes, protagonista del documental de Xan Leira titulado Ángel Lemos, a paixón creativa. El tráiler de este audiovisual, producido por Memoria Documental de Galicia y que se proyectará íntegro en los cines el próximo mes de enero, fue presentado en la noche de ayer en el Museo do Moble e da Madeira (MOME) de A Estrada. Cuenta con la Asociación Cultural Vagalumes, el Concello de A Estrada y la Diputación de Pontevedra como entidades colaboradoras y supone profundizar en la figura de Lemos como artista y como hombre, vertientes que se combinan en una vida de película.

“Su concepto de realización personal era muy diferente a lo que se considera éxito actualmente pues, he de decir que tanto para él como para nosotros, su experiencia vital fue un rotundo triunfo”, indicó Natalia. Tras la muerte de su padre, se convirtió en depositaria de sus cuadernos, escritos y objetos personales, “con la responsabilidad que ello conlleva”. “Cuando Andrés Fernández se puso en contacto conmigo para escribir un artículo sobre él, que terminó de escribir en octubre de 2021, sentí un gran alivio pues su biografía quedaba así recogida en una estructura básica y necesaria para entender su obra y su compromiso con el arte”, explicó. Un año después llamó a su puerta el cineasta Xan Leira, con el que se suma a todos estos recuerdos una dimensión audiovisual y se entra en profundidad en distintos aspectos de la trayectoria de Lemos de los Reyes. “Fue entonces cuando comprendí que todo estaba yendo en la dirección correcta. Pensaba que quizás su éxito personal quedaría en el anonimato como habrá quedado el de tantos otros a lo largo de la historia y no me avergüenza decir que no era algo que me quitara el sueño (...).Aunque ahora entiendo que no va a ser así, que el destino de su experiencia es el de ser conocida y compartida y descubro que, a pesar de todo, me produce alegría y emoción que tendré que explorar”, confiesa Natalia Lemos.

La grabación del documental del que ayer se presentó un avance arrancó el pasado mes de octubre en A Estrada. Xan Leira escogió para este recorrido por la vida y obra del pintor localizaciones que fueron fundamentales en su existencia, entre las que no podían faltar su Vigo natal, Argentina y A Estrada, donde pasó las últimas etapas de su vida. El propio cineasta reconocía en una entrevista concedida a FARO DE VIGO su impresión de que Ángel Lemos de los Reyes se ganó el derecho a figurar en la historia de las artes plásticas gallegas y esta obra contribuirá, sin duda, a ello. Aunque la intención era presentar el documental en el cine, la agenda de eventos de este mes recomendó trasladar la proyección íntegra al mes de enero, en una fecha que se dará a conocer próximamente.

“¿Qué siento? Satisfacción, pues me convierto en una espectadora más que disfruta de su historia y de su obra, pero también agradecimiento por Xan y por Andrés que con su trabajo le han dado visibilidad a la gran persona que fue mi padre para que, además de ser inspirador para los que tuvimos la suerte de conocerle personalmente, también pueda serlo para otros que no tuvieron esa oportunidad”, confesó Natalia Lemos. Para esta estradense queda ahora pendiente la realización de un libro con fotografías y una impresión de calidad que recojan la obra de un hombre que cultivó múltiples campos artísticos, siempre con una gran sensibilidad y humanidad. “Con ello siento que habré cumplido en gran parte con la labor que me correspondía, no ya como hija, sino como amante del arte que soy”, concluyó.