Entre a documentación do Seminario de Estudos Galegos (SEG) que conserva o Arquivo do Museo de Pontevedra atópanse cadernos e notas soltas con apuntamentos recollidos por Xosé Filgueira Valverde e Sebastián González García-Paz durante as xeiras de Deza, as saídas conxuntas pola bisbarra que fixeron os membros do Seminario entre 1928 e 1935. A transcrición destas anotacións está dispoñible no enderezo https://museo.depo.gal/as-xeiras-de-deza.

O espazo conta cun mapa interactivo a través do cal é posible navegar polas 70 parroquias ás que se refiren as notas que se conservan no museo. Son 47 de Lalín, 9 de Vila de Cruces, 6 de Agolada, 5 de Rodeiro, 2 de Silleda e 1 de Dozón. Na páxina de detalle de cada parroquia, atópase unha pequena introdución sobre o paso dos membros do Seminario de Estudos Galegos, unha galería de imaxes con fotografías e debuxos realizados polos seminaristas, e un documento en PDF coa transcrición das notas de campo tomadas por Filgueira e González. O contido complétase cun buscador para acceder á base de datos das transcricións e unha páxina de artigos relacionados co SEG. As notas que se publican neste espazo web sobre as xeiras do Deza son principalmente anotacións de arte das distintas igrexas, aínda que acompañan referencias de carácter etnográfico, lingüístico, arqueolóxico ou histórico.