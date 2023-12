“Cando saíu o libro estaba en Nova York desexando que alguén me mandase foto”

A autora estradense Susana Sánches Aríns vén de publicar o seu novo traballo, Cinco curujas, con Através Editora. O libro, ilustrado por Andrea López, saíu a finais de novembro e xa se atopa dispoñible nas librarías, tendo o Culturgal como cita presencial para a súa promoción este sábado 2 de decembro, onde a propia Aríns estivo presente para asinar exemplares. Nunha conversa con FARO, e escritora de títulos tan coñecidos como Seique (Através Editora) e SuperUlex (Cuarto de inverno), fala máis polo miúdo desta obra na que mestura realidade e ficción, así como narrativa e poesía.

–Cando comezou a escribir este libro?

–Uf... algúns dos textos están escritos xa dende hai anos pero non lle atopara aínda unha finalidade. Cando decidín, por dicilo así, o fío condutor, xuntei estes escritos máis vellos con outros novos relacionados. Algún incluso foi publicado antes en revistas ou outros espazos, fai cinco ou seis anos.

–E como xurdiu entón a ídea de levalo adiante? Foi por iniciativa propia ou por encarga?

–Non, ese é invento meu, non é encarga (risas). Digamos que levaba unha tempada escribindo cousas relacionadas coa infancia no Foxo, polo que resolvín seguir por esa liña para intentar xuntar un volume de textos.

–Fáleme un pouco máis sobre Cinco curujas, de que trata?

–É un conxunto de relatos acompañados de algúns poemas. Ten unha estrutura parecida ao Tu contas, eu conto, a diferencia é que neste hai unha temática central que é a infancia dunhas crianzas na aldea do Foxo. Estas crianzas coincide que son meus irmáns e eu, de feito deixeilles o mesmo nome, e cada relato ten a un deles por protagonista aínda que as personaxes que participan son comúns en todos.

– Diría entón que son autobiográficos, entón?

–Para nada, é todo invento (risas). De feito para min esa é unha das cousas interesantes deste libro, que xoga coa idea da autobiografía, e algún dos relatos está inspirado en acontecementos reais, pero é todo mentira. Pola miña parte a intención era a de utilizar ese espazo e esas anécdotas da infancia para fabular. Aínda que eu entendo que poida haber xente que o interprete como biográfico pero non o é. Mesmo me atrevería a dicir que o que parece máis fantasioso é o máis real. Quen me coñeza e o lea dirá “isto non foi así” (risas).

–Xa está dispoñible nas librerías?

–Está nas distribuidoras, calquera libraría que queira telo só ten que chamar (risas). Pero si, xa está á venta. De feito, eu tiven que vir a Marxe, aquí á Estrada, para poder velo fisicamente por primeira vez porque a miña caixa aínda non chegara.

– Agora que fala diso, a saída do libro a vostede aínda a pillou por Nova York. Como foi estar tan lonxe nun momento tan agardado?

–Pois mira... xusto esta vez nin sequera vira o resultado final antes de que entrara na imprenta. Entón claro... eu tiña moita curiosidade. Sen ir máis lonxe, eu vira as ilustracións de Andrea López pero non como ían quedar ao incorporalas ao texto e á portada que por certo, creo que quedou preciosa polo que estaba eu alá en USA (risas) desexando que alguén me mandase unha foto, porque ata que chegara a Galicia non o ía ver.

–E cónteme, está traballando en algo máis?

–Si, ando rematando outro libro, aínda que este vai ser de poesía, pero de momento prefiro non adiantar nada máis.

–Antes de rematar, fáleme un pouco da súa viaxe por Estados Unidos. Como foi dar charlas para universidades de Washington e Nova York?

–Foi moi guai. Estiven en catro universidades, a Hofstra University, Adelphi, Baruch e Geaorgetown. As tres primeiras en Nova York, onde falei para alumnado de literaturas españolas sobre o Seique, explicando o contexto histórico e en xeral mostraron moito interés. Alegroume coñecer máis tarde que o que máis lles gustara fora que lles falara do galego e aprender que existían outras linguas no territorio español ademais do castelán, con outras literaturas. A última, Georgetown University, foi en Washington e alí a maior parte dos asistentes eran mestres e deu pé a un coloquio moi interesante. En xeral estou moi contenta coa experiencia. Deume a posibilidade de coñecer como funcionan outros sistemas de educación, os seus campus...etc.

“En Estados Unidos constatei que os pobos non son os seus gobernantes”

–Fáleme da experiencia a nivel persoal, que é o que máis lle gustou?

–Efectivamente, era a primeira vez que collía un transatlántico. Houbo moitas cousas que me impresionaro, porque tamén intentei aproveitar ao máximo a miña estadía. Con todo, penso que o que máis quedou conmigo foi ver o amable e aberto que era todo o mundo en calquera dos lugares nos que estiven, e que como xa se sabe, os pobos non son os seus gobernantes. Cando se trata de Estados Unidos ás veces temos unha imaxe negativa, relacionada coa violencia, por exemplo, que non se corresponde co ambiente da xente que vive alí. Comigo todo o mundo foi moi aberto e disposto a axudar mesmo co idioma cando unha non o domina.

–Tamén aproveitou para visitar á súa tradutora ao inglés. Como foi iso?

–Ela vén todos os anos a Galicia e sempre somos nós quen lle ensinamos o noso. Creo que foi unha experiencia bonita para ambas que se revertiran os papeis e que nesta ocasión fose ela a que me amosara o sitio onde vive, a súa gastronomía e costumes.