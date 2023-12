El BNG de Silleda llevará a un próximo pleno el cumplimiento del contrato de la basura que firmó en septiembre del año pasado la UTE Silleda Sostible. El tema salió a colación en el pleno de este jueves, cuando se aprobó una modificación de la cuantía de dicho contrato para incluir el tratamiento de biorresiduos.

La portavoz del Bloque, Erea Rey, retoma su intervención en esa sesión y recalca que el contrato marca sanciones de hasta 6.200 euros al mes si la empresa no incorpora vehículos nuevos para la recogida de residuos y la limpieza de contenedores, que en este año podrían suponer 66.000 euros, por los 10 meses de retraso desde el 1 de marzo, pero que en 2024, si continúan estos incumplimientos, pueden llegar a los 90.000, entre el retraso por esa incorporación de nueva maquinaria y la sanción entre el 1 y el 4% del precio anual del contrato (unos 4.000 euros como mínimo), por no emplear esos vehículos de forma exclusiva en el servicio de Silleda.

Al BNG no le sirve la excusa que esgrimió el regidor, Manuel Cuiña, de que no se sancionaba a la empresa porque ésta justificaba la falta de vehículos nuevos (que al término del contrato serán para el Concello) en los retrasos del suministro. “Presta el servicio desde hace 15 meses, así que tuvo tiempo de sobra para comprar vehículos nuevos”, recuerdan desde el partido. Por ello, considera que el regidor “podría estar rozando el delito al no exigir el cobro de estas cantidades, pues el contrato no permite hacer estos favores a la concesionaria”.