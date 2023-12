El Concello de Rodeiro pone en marcha el concurso de decoración navideña Rodeiro é ilusión, en el que habrá una categoría familiar, otra para empresas, comercio y hostelería y una tercera centrada en la decoración de espacios públicos.

A nivel familiar, se puede decorar la fachada, el balcón u otras zonas exteriores de la vivienda. En el caso de locales comerciales, de hostelería y empresas, pueden decorar su escaparate, su fachada u otros elementos exteriores visibles como un balcón, puerta o ventana. Por último, en espacios públicos, en las parroquias entran plazas y otro tipo de zonas colectivas, mientras que en el casco urbano estarán disponibles el palco de la música, una zona delimitada de la Praza de Oseira, otra zona también marcada en la Praza do Concello y el Parque do Río, y el molino también del Parque do Río. En el caso de los espacios públicos de titularidad municipal, hay que solicitar su decoración.

Los materiales que se empleen han de ser reciclados, y la decoración debe estar expuesta desde el día 20 hasta el 7 de enero. Los participantes en la categoría individual y de empresa deben enviar fotografías de sus creaciones a xuliadacal@rodeiro.gal, hasta el día 23. Los premiados se fallarán el día 4, y se entregarán el día de Reyes, con tres premios en cada categoría: el primero de 200 euros, el segundo de 150, y el tercero de 100.

Por otra parte, abre hasta el día 31 el plazo de presentación de un Concurso de Lendas, Historias e demais Contos, con una categoría juvenil (de 10 a 17 años) y otra adulta (18 en adelante). Las narraciones deben ser populares y conocidas a través de la transmisión oral, narradas por abuelos o familiares. Habrá dos premios en cada una de las categorías, de 100, 75 y 50 euros, que deben emplearse en la compra de lotes de libros y material educativo en locales del municipio. Los trabajos han de entregarse de forma presencial en el centro cultural Manuel Lamazares, o remitirse por correo postal a su dirección, en la Rúa A, 28, CP 36530. Tienen que estar firmados con un pseudónimo.