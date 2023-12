El nuevo consistorio de Silleda acogió ayer su primer pleno, en una sesión en la que el alcalde, Manuel Cuiña dio la bienvenida “a la casa de todos”, e indicó que la obra fue recepcionada por técnicos de la Diputación durante cuatro horas de profunda revisión “en la que no se encontró ninguna trapallada ni incidencias”. Desde el pasado día 11, cuando quedó inaugurado, el inmueble ya recibió la visita de 2.000 personas. Esta semana ya están funcionando en el edificio de la rúa Progreso todos los servicios, salvo el juzgado de paz, que está pendiente del permiso de la Xunta.

Nuevo escenario pero la misma mala relación entre PSOE y PP, cuyo portavoz, Ignacio Maril, se reafirmó en sus críticas sobre la obra en un debate “que ya nos cansa”, como le indicó uno de los ediles del BNG, Xerardo Díaz.

Reducción de impropios

En un “ejercicio de responsabilidad”, el PP se abstuvo a la hora de aprobar el modificado del convenio con Silleda Sostible, la empresa que gestiona la basura, para que también asuma la recogida de los biorresiduos. El BNG votó en contra argumentando que el gobierno socialista poco hizo para tratar un material que puede ser un buen abono orgánico y que sin embargo se va a a pagar por él para que lo trate Sogama y pueda, por ejemplo, venderlo para biogás. Silleda tendrá que pagar a mayores por un servicio (que será obligatorio desde el 1 de enero) 48.331 euros al año, que suponen 386.600 en los 8 años que dura el contrato.

Manuel Cuiña tuvo que corregir al BNG y recordarle que Silleda fue de los primeros concellos en sumarse al Plan Revitaliza (lo hizo en 2017), que logró reducir el volumen de impropios del 90 al 30% y que estuvo a punto de convertirse en un concello piloto para eliminar el contenedor verde del rural, dado que los biorresiduos son más fáciles de emplear aquí. El compostero comunitario en el casco urbano no pudo colocarse en el Parque da Feira Vella por cuestiones técnicas, y la máquina Big Hanna (que convierte los biorresiduos en compost) no fue suministrada a tiempo, y de ahí que no pudiese obtenerse la subvención.

BNG y PP reprendieron al ejecutivo por no sancionar a Silleda Sostible al no renovar la maquinaria, como requieren los pliegos. La multa es de 6.000 euros al mes, pero hasta la fecha la empresa justifica esa carencia en la demora de suministros. El PSOE también aprobó en solitario la adhesión al programa de reciclado de Sogama.

Ya en el apartado de mociones, hubo unanimidad para aprobar las mejoras de aparcamiento e iluminación que demanda el BNG en Área 33, con una addenda del PP que pide que vuelvan a funcionar las cámaras de videovigilancia. En su momento tuvieron que apagarse tras denuncias de particulares al Defensor del Pueblo, como señaló el regidor, que también aclaró que hay una parcela municipal ocupada con material de una empresa, a la espera de que ésta alquile otras naves.

Requerimiento a todos los edificios en mal estado

También hubo unanimidad a la hora de votar la moción del BNG en la que pide que se cumpla la ordenanza municipal sobre el acabado y ornamento de las edificaciones. El regidor apuntó que están ya localizados y requeridos todos los inmuebles en malas condiciones, y no descarta que en un futuro tenga que ser el propio Concello quien corra con los gastos de derribo a los que se someterán algunos de ellos. Desde el PP, Ignacio Maril presentó por la vía de urgencia una moción, que salió adelante con el apoyo del BNG y en la que pide que los dos partidos de la oposición puedan volver a tener acceso en tiempo y forma a los libros de decretos y a las juntas de gobierno local.

Maril pide un manifiesto del 25-N consensuado

Sí se quedó fuera del orden del día, a petición del PP y del BNG, la propuesta de adjudicación de la reforma integral de la Praza de A Bandeira. Ambos partidos carecían de la documentación precisa para postularse a favor o en contra. Esta cuestión se llevará a un pleno extraordinario.

Al comienzo de la sesión la directora del Centro de Información á Muller (CIM), Carmen Miranda, leyó la declaración institucional contra la violencia de género, a raíz de la reciente celebración del 25-N. El documento muestra la repulsa contra cualquier agresión machista en el ámbito personal y laboral, y alerta de la creciente detección de casos de violencia en edades más tempranas, tanto en víctimas como en agresores. Ya en ruegos y preguntas, el PP mostró su apoyo al manifiesto pero propuso que se consensúe antes el contenido con la corporación. Pidió además, que se arreglen las farolas en Barravaite (Lamela) y que se reponga el tablón de anuncios en A Bandeira.