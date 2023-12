Radiografía do asociacionismo vedrés

As asociacións son agrupacións de persoas constituídas para desenvolver unha actividade colectiva. Dende as súas potencialidades e coas súas limitacións e carencias, axudan a transformar a súa contorna. Non hai dúbidas de que no medio rural o asociacionismo é un elemento importante de vertebración social e cultural, de cohesión e de desenvolvemento. Vedra é un concello rural de 5.050 habitantes con máis de 70 asociacións que están dinamizando proxectos referentes a nivel galego en áreas tan diversas como o teatro, o audiovisual, a dinamización rural, a igualdade, os deportes ou a educación patrimonial e medioambiental.

A particularidade do movemento asociativo de Vedra é o que levou aIván García García a realizar unha investigación descritiva e interpretativa no marco dunha tese doutoral que ten por finalidade analizar o papel das asociacións no seu desenvolvemento socioeducativo e cultural, aproximándonos á súa historia e radiografiando a súa situación actual.

“Son seis os motivos a partir dos que xorde esta tese de doutoramento: o meu contexto vital, a miña experiencia asociativa, percorrido formativo, experiencia laboral, a singularidade do movemento asociativo do Concello de Vedra e a existencia de poucos estudos sobre asociacionismo en perspectiva local”, explica o autor do traballo.

“Nacín na parroquia de San Miguel de Sarandón; a miña casa é a taberna fundada polos meus bisavós, un local que conta con máis de cen anos de historia. Fun criado neste contexto: a taberna como lugar de encontro da veciñanza, de reunións para organizar as festas…”, sinala.

No ano 1987 nace nesta parroquia a Asociación Cultural San Campio. Ao longo do tempo esta entidade desenvolveu unha morea de iniciativas: clases de música e baile tradicional, teatro, festivais... De feito, esta asociación foi nai e referente para moitas xeracións. Posteriormente, a experiencia vivida co grupo A Requinta da Laxeira, en concertos, viaxes polo mundo, marca un antes e un despois neste transitar. Co paso do tempo, o rol de Iván na asociación muda, pasando de participante a colaborador, membro da directiva e impulsor de iniciativas.

En 2001 xunta a un grupo de compañeiros e fundan a Asociación Raiceiros, que centra a súa acción na educación no patrimonio. Estas e outras vivencias levárono a dirixir a súa formación académica cara o ámbito sociocultural. En 2005 comeza a traballar de animador sociocultural no Concello de Vedra (actualmente é técnico de xestión cultural), o que lle permite un maior achegamento e coñecemento do tecido asociativo.

Respecto ás principais conclusións que se poden extraer do seu traballo, Iván García explica que “é de destacar que o asociacionismo vedrés caracterízase na actualidade pola súa ampla presenza e enraizamento no territorio, debido en gran parte, en primeiro lugar, á longa tradición histórica que ten a súa orixe nas sociedades de emigrantes, nas sociedades agrícolas e no fenómeno festeiro con arraigadas tradicións. Igualmente a partir da percepción de carácter lúdico-cultural e social de determinadas iniciativas nas diferentes parroquias (como efecto contaxio) supuxo que outras quixeran emprender propostas semellantes co fin de dinamizar a contorna”.

Segundo explica, “Vedra conta cun amplo tecido asociativo que proxecta o seu quefacer para que este territorio sexa un espazo de desenvolvemento sociocomunitario e de participación. As asociacións vedresas desempeñan un labor fundamental como axentes de cambio e mellora, contan con moitas experiencias e coñecen das necesidades da veciñanza”.

Neste sentido, considera que “a diversidade tipolóxica de entidades apórtanlle á comunidade vedresa un enriquecemento de iniciativas e proxectos socioculturais, deportivos, medioambientais, etc. en moitos casos complementarios e cun marcado carácter socioeducativo. Cómpre sinalar que se desenvolveron sinerxías interparroquiais e interasociativas xeradas por elas mesmas, e tamén pola aposta (desde décadas atrás) do desenvolvemento de iniciativas de dinamización enmarcadas nunha política municipal baseada na democracia cultural que mantivo a liña de acción ao longo do tempo”.

Asimesmo, afirma que o crecemento do municipio vai parello e arroupa este proceso de consolidación asociativa, que conta con elementos concretos como a importante dinámica que é capaz de xerar, a dimensión das súas iniciativas, a variedade de propostas e o nivel de participación e implicación.

A partir das necesidades detectadas no movemento asociativo vedrés, e unha vez recollidas as propostas tanto dos representantes políticos como das persoas integrantes das asociacións locais e expertas, Iván García formulou unha serie de medidas de actuación coa intención de mellorar a súa situación. Por unha banda, propostas dirixidas á administración local, que se resumen en desenvolver e aplicar políticas de promoción e apoio asociativo específicas, tratando de practicar a gobernanza e traballando nunha rede de dinamización e cooperación local. E pola outra, propostas para as asociacións, que acollen pezas fundamentais de calquera proxecto asociativo. As propostas son variadas e van desde “desenvolver unha planificación anual realista e asumible” ata establecer espazos de participación dentro da propia asociación, pasando por unir esforzos e compartir traballos e recursos con outras entidades, “ata empoderar e incorporar ás mulleres ás asociacións e artellar o relevo xeracional”.

O autor da citada tese destaca a importancia do papel que o tecido asociativo vedrés ten no desenvolvemento socioeducativo e cultural da veciñanza polo que supón no cambio individual das persoas no que se refire a valores, incentivo profesionalizador, recursos para a vida, hábitos públicos, de relación, de desenvolvemento das capacidades creativas, etc., así como no cambio colectivo da estrutura social, “caracterizada polas diversas transformacións sociocomunitarias dos contornos e espazos de convivencia na procura dunha mellor calidade de vida”.

“Todas e cada unha das asociacións teñen un valor propio por si mesmas. Neste senso, as ANPA’s traballan por mellorar a política educativa local; as asociacións de veciños supervisan, reivindican e dinamizan a vida das parroquias; as asociacións culturais, deportivas, medioambientais e xuvenís teñen presente o fenómeno socioeducativo na súas accións e ocupan o ocio e tempo libre da veciñanza dunha maneira máis san; as asociacións de festexos manteñen viva a identidade local; e as asociacións de mulleres loitan pola igualdade de xénero. En definitiva, o movemento asociativo vedrés debe seguir aportando o seu labor para tratar de cohesionar a toda a comunidade local e transformar o territorio coas súas accións”, sinala Iván García.

O pasado 18 de xullo realizou a defensa da súa tese, acadando un sobresaínte cum laude. “Pero este resultado non é mérito meu só; é compartido cos meus directores de tese, Belén Caballo e Suso Rodríguez, con todas as persoas que tiveron a ben participar neste estudo e coas integrantes das asociacións vedresas que colaboraron. Tamén agradezo ás persoas que nalgunha parte deste longo camiño empuxaron para acadar a meta. E, por suposto, á miña familia”, sinala. Hoxe, venres, ás 20.30 horas, presentará os resultados da investigación no centro social de Vedra.