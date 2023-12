O escritor carballiñés Pablo Nogueira Campo é o gañador do premio Arume de Poesía para a Infancia, que convocan a Fundación Xosé Neira Vilas, a empresa Deleite e a asociación Gálix, con Embora como empresa editora dos volumes galardoados neste certame.

Nogueira obtivo este recoñecemento con Versos (a)variados, unha proposta “na que cómpre salientar a creatividade no uso e dominio do rexistro musical, o emprego de múltiples recursos lingüísticos e literarios que, como se dun xogo se tratara, inclúe onomatopeias, caligramas, trabalinguas, palíndromos [son palabras que se len igual de dereita a esquerda que de esquerda a dereita] ou anáforas, como tamen dun variado acompañamento gráfico e icónico”. Así argumenta o xurado por qué se decantou por esta obra. O tribunal estivo conformado polo presidente de Gálix, David Cortizo Conde, e dúas representantes da Fundación Neira Vilas, Rosalía Morlán e Pilar Sampedro.

Outros recoñecementos

Pablo Nogueira destacaba ata agora na súa faceta de narrador. En 2019 foi o gañador do Premio Balbino de Relatos, que convoca Edicións Fervenza, con Banda sonora orixinal. Tivo outras distincións, como quedar finalista dos premios Frei Sarmiento con Nube branca quere ser astronaura (de Baía Edicións), ou gañar en 2021 o Premio Pura e Dora Vázquez por O club dos coleccionistas de selos. En 2022 foi distinguido co Premio Agustín Fermández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade con Ringo. Memorias dun coello fedello. A esta xa extensa producción literaria súmanse outros títulos como Música para os días de inverno (2020); A banda da Raimunda (2019) e Nube branca e o pingüin (2020).

Certame pioneiro en Galicia

En 2021, os vencedores do premio Arume foron Ramón D. Veiga, con Parapluie, e Manuel López con A flor da letra. En 2022 o galardón recaeu en Os versos da mariola, de Antón Cortizo. Este poemario, precisamente, será presentado trala entrega do premio a Pablo Nogueira, nun evento previsto para o 15 de decembro no auditorio Neira Vilas da biblioteca da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.

O Premio Arume de Poesía é o unico que hai en Galicia dirixido de forma específica á infancia e trátase, como dicíamos, dunha iniciativa conxunta entre a Fundación Neira Vilas, con sede en Gres, a empresa Deleite e a asociación Gálix. Deleite participa en diversas actividades e proxectos nos que se combinan cultura, lingua galega e infancia ou xuventude, mentres que Gálix é a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, é dicir, a sección galega da Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (Oepli), e ademais representa no ámbito galego á entidade International Board on Books for Young People (IBBY).