Lalín verte no papel o espírito solidario e colorista das súas Aldeas de Nadal

As Aldeas de Nadal que promove o Concello de Lalín lévanse este ano ao formato impreso e estrean conto oficial cargado de maxia: “Alma de Nadal”. De autoría da escritora e docente Charo Golmar e ilustrado pola artista Olalla Garra, baixo a coordinación editorial do Concello de Lalín e editado co apoio económico da Xunta de Galicia, a obra presentouse onte no vestíbulo do Concello.

No multitudinario acto estivo presente unha ampla representación da comunidade educativa lalinense xunto ás autoras, o alcalde José Crespo, a concelleira de Aldeas de Nadal, Karen Fernández, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Para a autora, Charo Golmar, “Alma de Nadal “é un conto que afonda no espírito solidario do Nadal. Os protagonistas Alma e Gael reciben o mellor dos agasallos: a xenerosidade de todos consegue facer realidade os seus soños e trocar o xélido inverno na máxima festa das Aldeas de Nadal”. Pola súa parte, Olalla Garra explica que as “ilustracións deste conto continúan co colorido elemento da vidreira (reproducida no cartel das Aldeas de Nadal de 2022 realizado por esta artista lalinense). Aínda que moitos dos persoaxes xa foran creados previamente para Aldeas de Nadal na pasada edición, naceron algúns novos: o principal, Alma, unha nena de pelo roxo cuxa vestimenta segue a descrición que achega o texto, cun xesto no rostro que utiliza como máscara para afrontar a adversidade, que podemos ver ao longo de todo o libro ata a ilustración final, onde se ve ese cambio que foi posible grazas á axuda que todos os demais personaxes lle brindan”. Este libro conto constitúe unha das novidades deste ano do proxecto Aldeas de Nadal do Concello de Lalín, que se inaugurarán hoxe a tardiña, a partires dás 19.00 horas. Ás familias asistentes á presentación de “Alma de Nadal” de onte fíxollese entrega dun exemplar de “Alma de Nadal” casi esgotando ás existencias previstas para a ocasión debido ao gran número de participantes no evento cultural navideño do Concello de Lalín.