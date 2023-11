Unha obra de teatro puxo fin onte á programación municipal de Silleda con motivo do 25-N, Día Internacional pola Erradicación da Violencia contra as Mulleres. Estíbaliz Veiga subiu ás táboas do salón de actos do novo consistorio para representar Golpes, unha peza sobre a violencia machista da compañía aAntena, con direción de Xosé Leis e produción de Bernardino Martínez. A función, aberta ao público, supuxo a estrea do espazo logo do acto inaugural do pasado día 11.