Sororidade. Unha palabra que sempre estivo aí e que parece nova. E non. A sororidade non é un invento. É o que existiu sempre entre as mulleres que compartían alegrías e penas mentres frotaban con enerxía o xabón sobre manchas imposibles e aclaraban a roupa na auga fría do lavadoiro; é o que sempre houbo entre as leiteiras, as costureiras, mariscadoras ou segadoras, pero tamén entre as amigas e veciñas que se xuntaban para botar un conto nun día folgado. E sororidade é tamén o que pode apreciarse en cada unha das láminas que compoñen a serie Compañeiras , da ilustradora estradense Rosa Herráiz, profesional e popularmente coñecida como Rosa de Cabanas. Coas doce que foi publicado nas súas redes sociais ao longo de 2023, compuxo un calendario para que o 2024 vaia descontando os días presidido por cada un destes exemplos do que foi, é e ha ser o tempo entre mulleres.

Compañeiras son ilustracións de grupos de mulleres que teñen a intención de “amosar os lazos de compañeirismo e amizade que se crean entre elas, e tamén para recordar e reivindicar o papel e a presenza das mulleres en múltiples ámbitos, de traballo e tamén de lecer”, resume a autora. Nesta selección hai grupos de mulleres realizando traballos que, moitas veces, son oficios practicamente esquecidos, como é o das leiteiras ou lavandeiras, mentres outros continúan presentes na sociedade actual e con moito peso feminino, caso das redeiras e as mariscadoras. “Traballos tradicionais, de gran dureza e case sempre realizados por mulleres”, sinala Herráiz. Non faltan deseños para recoller os traballos do agro –segadoras ou mulleres peneirando–, ou estampas ben comúns como a das costureiras coa famosa máquina Singer, mais hai tamén espazo nesta escolla para momentos festivos. De feito, o grupo retratado no cruceiro un día de festa foi o encargado –partindo dunha foto que a propia ilustradora atopou na casa e na que aparece súa nai cun grupo de amigas– foi o que inaugurou esta serie. “Son todas a partires dunha fotografía pero non son reproducións exactas; sen empeñarme en que sexan retratos. Moitas veces saen a partires de fotos que non están completas ou mesturan dúas fotografías diferentes nunha ilustración”, explica Rosa de Cabanas. A todas elas engadiu cor, xa que a inspiración neste caso vestía sempre en branco e negro. Recoñece que a das costureiras foi unha das que máis chamou atención porque moita xente vía na lámina a súa nai cosendo. Os rostros non son os protagonistas nestas láminas. Non é esa a pretensión. Búscanse os xestos, a postura, esa linguaxe corporal que amosa a camaradería, a comodidade, o traballo coñecido e o esforzo compartido, pero tamén a complicidade do momento de festa. Por iso é doado atopar nestas ilustracións a avoas, nais o moitas outras mulleres queridas, admiradas e recordadas. Rosa publicou unha ilustración por mes nas súas redes, igual que fixo coa serie Mulleres Imaxinadas, a mesma coa que elaborou o almanaque de 2023 e que deu o relevo ao primeiro deles, o realizado a partires da serie Mulleres Valentes. Este calendarios de Compañeiras estarán á venda en Libraría Marxe, Dona Formiguinha, Copistrada, Carlín, Casal de Creación, Mamasunción (Silleda), Ela Diz ( Santiago), Libraría Lila de Lilith (Santiago), Libraría Paz (Pontevedra), Libraría Berbiriana ( A Coruña), Bico de Grao (Lugo) e nas redes sociais de @rosadecabanas. De igual xeito, Rosa de Cabanas fixo tamén da serie Compañeiras láminas impresas á venda en Marxe, Casal de Creación e Ela Diz.