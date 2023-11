El PP de Silleda ve “contradictorio” que el gobierno local valore la recepción del fin de obra del consistorio por haberse cerrado “sin objeciones técnicas” cuando admite que está “muy preocupado” del futuro de este edificio al estar pendiente del expediente abierto por la Dirección Xeral de Patrimonio. Su portavoz, Ignacio Maril, aseguró no entender los motivos de que el ejecutivo “eche las campanas al vuelo” cuando siguen sin resolver el volumen del lucernario, retranqueo con la construcción colindante y la división de pisos del último piso “sin contar con todas las irregularidades y cambios en el inmueble y que son motivo de protección por Patrimonio”.

“El edificio fue objeto de protección por Patrimonio a instancia de los socialistas y ahora quieren revertir esta medida alegando que ya no tiene sentido porque no hay elementos patrimoniales que proteger, pero eso se debe a todos los cambios que ellos mismos hicieron con sus habituales chapuzas, y la normativa deja bien claro que un edificio no pierde esta catalogación por cambios posteriores” dijo. Por eso insta al ejecutivo a abandonar los triunfalismos y ponerse a trabajar de ya en la resolución de las irregularidades, “ya que es necesario tener todo arreglado antes de final de año y el tiempo se está echando arriba para poder justificar esta actuación y no perder las ayudas de Xunta y Diputación, que ascienden a 950.000 euros”. Maril insiste en que ni él ni el PP presentaron una denuncia ante Patrimonio, sino que trasladaron el acuerdo plenario para que este organismo velase por su cumplimiento.