Lendas do grandioso e centenario Carballo da Pita

Na nosa terra (Galicia), cando hai algún elemento do territorio que destaca pola súa grandiosidade ou excelencia, é moi raro que non teña algunha lenda ou un determinado “valor totémico” intrínseco.

Así sucede co gran carballo do Pazo ou Casa da Pita de Vilatuxe (Lalín), un carballo de idade incalculable, superior aos 500 anos. As referencias históricas da súa existencia remóntanse ás influenzas do mosteiro de Aciveiro (un mosteiro que foi subastado ano 1842 pola desamortización de Mendizábal), cando os monxes atravesaban a Serra do Candán, acompañados de dous San Bernardo e viñan a cobrar rendas a Vilatuxe, o día 10 de agosto de cada ano, festividade de San Lourenzo. Asentábanse á sombra deste maxestuoso carballo, na vella aldea de Vilatuxe. Un carballo que nos séculos XVI-XVII xa daba unha enorme sombra, pola parte de arriba da Casa da Pita.

Aquí tiña lugar a antiga feira, dunha forma similar á que se celebraba ao pé da Torre de Lalín e baixo a sombra do “Carballo da Manteiga”. Os caducifolios carballos daban excelentes sombras no verán.

Pois ben, o Carballo do Pazo de Vilatuxe, segundo referencias e datos recollidos por un dos últimos propietarios, o estimado e estudioso mestre D. Manuel Dobarro, foi podado por primeira vez a finais do século XIX. Daquela o seu propietario, o fidalgo D. Miguel Varela, segundo os datos recollidos, convocou aos veciños da aldea para realizar a poda. Parece ser que os veciños non querían podalo, porque lle tiñan certo respecto, pero, finalmente, accederon a realizar o traballo e a enorme cantidade de leña que subministou chegou, no inverno de aquel ano, para todos.

Segundo as lendas, no seu interior, xa oco, habitaba unha moura encantada, que, tan só, a podían ver algunha noite de luar, pero, tan pronto notaba a presenza de estranos, a moura desaparecía.

Un vello veciño de Vilatuxe, o señor Marcelino, contoulle ao anterior propietario deste monumental carballo (Manuel Dobarro) o seguinte: “Un amigo, que estivo no desembarco de Larache (Guerra Colonial contra Marrocos no ano 1911), contoume que se atopou (en Larache) con un mouro e ao enterarse que era de Vilatuxe preguntoulle se coñecía o castro e o carballo do Pazo. Díxolle que os seus antepasados estiveran naquel castro, pero que os cristianos os botaran fora e que tiveran que dexar alí todo o que poseían. Afirmou que se todo saía ben, tiña moito interese en visitar ese lugar e ver o gran carballo do Pazo”

Os anteriores propietarios do Pazo, comezos século XX, o crego D. Ramón Ramos Gómez e a señora Ramona Ramos teñen contado lúgubres historias relacionadas con este carballo: “cando as noitebras (nome que lles daban as aves nocturnas de mal agoiro, curuxas e mouchos) berraban pola noite no carballo, era o anuncio da morte segura de alguén na aldea. Ao día seguinte o comentario entre os veciños/as era ¿a quen lle tocará morrer desta vez?”.

Pois ben, o gran carballo do Pazo da Pita nunca foi considerado de forma oficial como unha árbore excepcional, senlleira, pese a ter presentados escritos no rexistro municipal (ano 1995) solicitando que se realizaran intervencións públicas de mantemento, nunha árbore que se preservou contra “vento e marea” ao longo dos séculos.

O violenta borrasca derivada do furacán caribeño Hortensia (1984), rompeu un dos grandes polóns que tiña este enorme carballo, ocasionando pequenos danos materiais nos cerres e construccións que estaban debaixo. Posteriormente, o vendaval de xaneiro de 2009, o que abatiu na Serra do Candán a LAT de 400.000 Voltios Mesón do Vento-Lindoso (Portugal), voltou a causar estragos no carballo, ao desprenderse outro gran polón, sen ocasionar, desta vez, danos materiais. Con anterioridade, na década dos anos setenta, fora outro vendaval, o que levantara o tellado do recén inaugurado Colexio de Vilatuxe, o que tamén, ocasionou o desprendemento de outro dos cinco grandes polóns que tiña este vetusto carballo, supervivente, ao longo do tempo, de numerosos cambios bruscos e violentos do tempo.

O “carballo covo” do Pazo de Vilatuxe, co tronco parcialmente podre e oco, resistiu todos os embistes (sequías, tormentas, fortes xeadas, etc), pero os grandes temporais foron os seus verdadeiros inimigos e, tan só, unha intervención de caracter “quirúrxico” era a única e posible forma de mantelo en pé por un tempo indefinido. Desa forma, a Sociedade “Abella Lupa”, por intermediación do biólogo e ecoloxista Martiño Nercellas, con autorización expresa do seu propietario, D. Manuel Dobarro, leva a cabo unha precisa e meticulosa “poda quirúrxica”, o día 12 de abril de 2010, que resultou totalmente eficiente, alixeirou o peso da árbore, revitalizouna e fixo posible o seu mantemento e estabilización futuras.

O carballo do Pazo de Vilatuxe, perdeu tres dos cinco grandes polóns que tivo ata a década dos anos 70, pero, na actualidade sobrevive imperturbable ao paso dos anos e aos avatares meteorolóxicos que se orixinan, de cando en vez, atravesando a cercana Serra do Candán, como son os fortes temporais formados sobre o Océano Atlántico.

Pode ser que este emblemático carballo nunca sexa recoñecido como ben se merece, porque no concello de Lalín hai pouco interese oficial por valorizar estes elementos da Natureza, que, nin tan siquera están recollidos no seu PXOM, cada vez máis desfasado e anticuado. Un PXOM despatrimonializado.

A información que se recolle neste artigo procede do arquivo do mestre D. Manuel Dobarro (falecido), tendo en conta anotacións persoais e fotos de albumes familares.