O ser humano desde a súa creación sempre andou en busca de luminosidade. Cando descubre o lume, o home era moito mais poderoso con esta nova ferramenta, xa que servía para dar claridade ás covas onde se acubillaban, defenderse dos animais salvaxes e poder cociñar os alimentos, amén de quentarse.

Non imos entrar neste artigo sobre os inventos de Benjamín Franklin nin o de Tomás Edison. Nin falaremos da enerxía hidráulica nin da revolución industrial. Este escrito tan só quere recordar os vellos e antigos aparellos que producían luminosidade na metade do século pasado e que hoxe forman parte do esquecemento.

A vela: trátase dunha fonte de iluminación moi habitual e que se ven usando desde moi antigo. Así o vemos, por exemplo, nas contas que tiñan no Pazo de Oca, onde o gasto en velas era importante. Consiste nunha mecha ou pabío, que ascende polo interior dunha barra de cera, sebo ou parafina. A medida que o combustible (cera) se funde e se queima, a vela faise máis curta. As velas podían ser de varios tamaños, segundo o poder adquisitivo dos usuarios, moi utilizadas en todas as partes, tanto nas cidades como no rural, tanto na cociña e habitacións, como noutros ocos da vivenda. Baixo a luz das velas cosíase, facíase o xantar, líase e realizábanse todos os labores dunha casa de aldea. Séguese a empregar nos cultos relixiosos e ultimamente nas festas de aniversario, nas que o homenaxeado ten que apagalas velas mentres pensa en desexo.

Como substitutivo das velas en certas ocasións, había tamén un sistema para dar luz que consistía nun vaso con auga e aceite sobre o que se puña un pequeno aparello consistente nun triángulo de latón cunha pequena cortiza en cada esquina, para que flotase, e no medio levaba unha mecha chamada “lámpada”. Utilizábase sobre todo para poñer ante a imaxe da Virxe ou dun santo que se traía á casa por un tempo.

O farol: aparello portátil moi utilizado para alumar, sobre todo en exteriores. Os máis comúns eran de latón con forma cuadrangular e recubertos de cristal as catro caras, para que o aire non apagara a luz que se poñía no seu interior. Nunha das caras estaba a porta para introducir o aceite e as mechas ou ben unha vela. Na parte superior un teito cuadrangular con abertura para ventilación, e unha asa no remate superior para poder suxeitalo. Estes aparellos eran moi comúns entre a xente do rural, pois aínda que eran pouco eficientes por desprender pouca luminosidade, eran moi utilizados no inverno ao estar protexidos polos cristais e non apágalo o vento. Usábanse para andar de noite, fose para ir ao muíño, á taberna ou a tornar a auga, ou ben para muxir e facer os labores da casa.

O facho: pau ou vara, que na punta tiña atado un pano empapado en brea ou resina. Utilizado para alumear nas noites escuras nas eiras, en veigas, camiños e noutros lugares, onde non se correse risco de prender lume.

O fachuco: formado por un cativo monllo de palla de centeo, moi apertada e atada fortemente. Era utilizado en percorridos curtos, por exemplo, como para ir ao muíño, dada a pouca duración do material.

O candil de carburo: está composto de dous corpos metálicos, o inferior ten unha rosca e unha xunta, que encaixa coa parte de arriba. Na parte baixa colócase o carburo de cal. Na parte superior ponse a auga que vai caendo pingueira a pingueira a través dun burato que se regula cunha chave, o gas sae a través dunha buxía situada na parte superior, onde se prende a chama, producindo unha luz intensa azulada. Este aparello era moi utilizado na cociña das aldeas. Temos que ter en conta que nas antigas cociñas do noso rural, todas tiñan a lareira e moi poucas contaban con cociña de ferro, chamada cociña económica ou bilbaína. As fiestras da cociña adoitaban ser non moi grandes, polo que entraba pouca claridade. Ao pé da fiestra atopábase o vertedoiro, mentres que na lareira penduraban os chourizos, os ceboleiros, as cacheiras, o touciño, o unto e a gramalleira co pote de facer o xantar. Algo mais retirado colgaban os xamóns. A cociña na aldea era como o salón na vila, alí xantábase, estudábase (facíanse os deberes) e era o lugar das conversas e contos das reunión veciñais.

Candís ou quinqués: podían ser de petróleo, queroseno, parafina e outros. Utilizados no interior das vivendas, cuartos de durmir, baños etc.

Estes aparellos seguíronse utilizando durante boa parte do século XX a pesar de contar o rural con luz eléctrica. Efectivamente o rural estradense conta con luz eléctrica a partir de 1928, primeiro en Codeseda e logo noutras parroquias, pero este servizo era moi deficiente. A súa potencia era de 125 voltios e a luz marchaba se había tronadas, vento, chuvia forte ou por calquera outra circunstancia, como transformadores sen mantemento, instalación eléctrica precarias, etc. Os fusibles saltaban constantemente e había que poñer outros novos, a caixa dos fusibles era de porcelana e cando un lóstrego caia cerca da vivenda os fusibles saltaban polo aire, rompendo a peza exterior, tendo que amáñalo ata que pasase o electricista.

Hoxe en día hai varios tipos de fontes para producir a enerxía eléctrica, unhas son chamadas enerxías renovables e outras non renovables. As non renovables son as que utilizan combustibles fósiles como o carbón, gas ou petróleo, ou a que utiliza o uranio nas centrais nucleares. Todas elas dun xeito ou doutro son moi contaminantes. As enerxías renovables son a enerxía hidroeléctrica, que ten os seus problemas no abastecemento da enerxía, a enerxía eólica que se produce cos muíños aeroxeradores por vento, que tanta controversia traen na nosa terra, e a solar a través de placas fotovoltaicas.

Hoxe as enerxías renovables, por ser non contaminantes, están en pleno apoxeo. Pero a pesares de toda esta enerxía limpa, cando se vai a luz ou non temos luz eléctrica onde nos atopamos nese momento seguimos a utilizar aparellos como a lanterna, e senón facede unha reflexión, ¿Que non utilizou nalgún momento a lanterna do móbil?