“Motiva que los estudiantes te den las gracias al terminar las clases”

Lleva viviendo en la ciudad de Bogotá desde hace poco más de un año después de liarse la manta a la cabeza con 52 años dejando atrás a familiares y amigos en Lalín. Sara Castro Quintás es una mujer que sabe lo que quiere y por eso no dudó en darle un cambio radical a su vida para iniciar una nueva aventura personal y profesional en la capital de Colombia.

–¿Qué le está pareciendo su estancia en un sitio como Bogotá?

–-Vivo en la zona norte de Bogotá, una zona que aquí llaman 6 porque la ciudad está estratificada. Aquí lo tienen muy asumido y es una disposición del Gobierno. Tú pagas los impuestos de acuerdo al estrato en el que vives. En el 6 la gente tiene mejores condiciones económicas y profesionales. Es un concepto muy democrático y muy innovador de organizarse. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que vienes a algo muy diferente a lo que conoces.

–Supongo que le habrán preguntado mucho por la seguridad.

–-Eso es inevitable. La gente siempre que hablo de Colombia me pregunta por la seguridad. Estoy bien porque vivo en una zona buena, aunque hay que mantener unas premisas de seguridad, como procurar no ir con el móvil hablando por la calle, estar en casa a una determinada hora, cuando ya se hace de noche, pero eso no lo puedes tampoco llevar a rajatabla porque si no la vida es muy complicada. Aquí se hace de noche a las cinco y media durante todo el año. Así que, te lo puedes imaginar.

–¿Qué recuerdos tiene de su trayectoria en su tierra natal?

–-Llevo viviendo en Bogotá un año y tres meses. Viví muchísimos años en Agolada, pero mi familia es de Lalín. Estaba casada y en el IES Laxeiro trabajé durante 24 años. Y tengo un hijo. Tengo que decir que el IES Laxeiro para mí es un templo de alegrías. Fui muy feliz allí. A mucha gente le sorprendió mi decisión de marcharme porque al Laxeiro le debo todo lo que soy profesionalmente. Allí fue donde empecé a entender realmente lo que era la enseñanza de trinchera. Cuando iba a empezar la tesis en Bilbao prejubilaron a mi padre y se dio la circunstancia de poder vivir en Galicia. No puse ninguna pega porque entonces mi pareja vivía en Galicia. Aprobé las oposiciones hasta acabar en Lalín. Cuando empecé en el Laxeiro tenía 29 años.

–¿Cómo se gestó la posibilidad de cruzar el charco para acabar dando clase en tierras colombianas?

–-Siempre hay cuestiones de fondo que la gente intuye. Lo más importante que tiene que saber una persona es dónde quiere estar y buscarse un lugar en el mundo. Yo sentí el pálpito de que era mi momento, de que después de criar a mi hijo, que ya tenía 22 años, y de que me había divorciado hacía poco, supongo que influyó, pero no fue lo decisivo. Tenía el pálpito de que era el momento, de que tenía esa oportunidad y de que prefería pasarme la vida quejándome de que me había salido mal que de no haberlo intentado.

–No debió ser fácil explicarlo a su familia una vez tomada la decisión de marcharse tan lejos de casa.

–-Me puse a estudiar, vino la pandemia, el examen tardó casi dos años en volver a convocarse. El primer año que se convocó allá fui pero sin muchas esperanzas. Lo hablé con mi hijo, que siempre me ayudó diciendo que esta era mi aventura. No se lo dije a mucha gente. Mis padres se disgustaron mucho porque son mayores y yo soy hija única. Ahora me ven bien y, también, me ven contenta.

–¿Cómo definiría el centro colombiano donde da clases ahora?

–-Es un colegio español con ciertas peculiaridades curriculares. En el convenio ciertas asignaturas del currículum de Colombia también se imparten. Pero, después, se nota una diferencia enorme porque los estudiantes cuando terminas una clase te dan las gracias. Es altamente motivador e increíble. En el centro no hay atención a la diversidad. Es un alumnado de excelencia. La orientación educativa no hace adaptaciones curriculares, no hay un refuerzo educativo, y niños con unas necesidades no se matriculan en este centro. Es un perfil de niño socioeconómicamente alto. Hay hijos de ministros, de embajadores o de gente famosa de aquí. En el alumnado hay españoles y colombianos. Se llama Centro Cultural y Educativo Español (CCEE) Reyes Católicos. El colegio es un centro cultural y educativo con un perfil muy especial. También es una especie de referente cultural importante para toda la ciudad de Bogotá.

–Dicen que el español de Hispanoamérica es de gran calidad.

–-Tienen una expresión escrita y verbal muy buena. De hecho, el colegio siempre saca muy buenas puntuaciones en unas estadísticas del Gobierno de Colombia para saber las competencias de la comunicación, sobre todo oral. Confirmo totalmente que aquí se habla un español muy rico. A veces, parece que estoy en un país que no es hispano hablante. A nivel léxico, sobre todo, hay una riqueza y una variedad increíbles. Tienen muchos acentos porque aquí el español de Medellín no tiene nada que ver con el de Cali y mucho menos con el de los bogotanos o “rolos”, como dicen ellos por aquí.

–¿Tiene pensado quedarse mucho tiempo en Bogotá?

–-Yo, los seis años aquí sí que los voy a agotar. Cuando vuelva tengo que incorporarme a un centro nuevo que no sé cuál será. Si estoy contenta allí, como ya tengo 52 años, a lo mejor estaré dos años porque con 60 me podré jubilar. Me lo pensaré. De todas formas, si me encuentro animosa, no me importaría volver a concursar y marcharme de nuevo. Veremos como tengo yo la artrosis de aquella y ya lo decidiremos (risas). Me he sentido muy acogida por el equipo directivo del colegio, por los compañeros y estoy muy contenta. Estoy donde tengo que estar; es mi momento y es mi sitio. Cada dos años tienes una evaluación de la inspección educativa incluidas entrevistas a los niños. Normalmente, la gente aquí suele estar seis años, y yo será lo que haga.

“Tienes que tener fortaleza mental para vivir aquí sola”

–¿Qué es lo que más le ha costado a la hora de adaptarse a su nueva vida entre colombianos?

–Pues, el concepto de la puntualidad. Eso les cuesta muchísimo. De todas formas, tienen una manera muy sana de vivir porque ya Bogotá tiene un ritmo muy frenético. Pensar que no puedo salir a la calle y querer caminar cinco kilómetros porque la vuelta, igual me puede llevar dos horas en un taxi, es algo que me cuesta. Las condiciones económicas aquí son muy buenas. Ya son buenas de por sí por el cambio del euro al peso. Actualmente un euro equivale a 4.200 pesos y, después tienes unos pluses del ministerio. De todas formas, tienes que tener fortaleza mental porque si no aquí sola, sin familia, sin soporte, y que ya no tengo 20 años, para poder estar aquí se puede hacer complicado.

–¿Se hizo ya con el ritmo ?

–Bogotá es una ciudad terriblemente caótica en cuestiones de tráfico. Eso condiciona mucho a las familias porque buscan colegios donde los niños puedan ir caminando y las rutas no duren mucho tiempo. Los chicos vienen a este colegio porque dentro del ranking de Bogotá tiene un buen nombre. Hay muchos hijos de españoles o de colombianos que ya estudiaron en él. Tienen muy buenas instalaciones y es muy bonito, con mucha vegetación.

–¿Le sorprendió el tipo de alumno con el que se encontró?

–Y para bien. Son capaces de empezar a argumentarte una nota. Además, son extraordinariamente corteses. Tampoco hay graves problemas disruptivos en la clase. Quizás hay más problemas en que son un poco competitivos entre ellos. Están muy motivados y tienen mucho pundonor académico porque les importa la nota. Y ahí es donde tú tienes que escarbar y si lo sabes llevar consigues muy buenos resultados. Son muy agradecidos, corteses y educados. Hablan bien a los profesores y son muy cariñosos.