A Estrada celebrará el día 19 de diciembre la quinta edición de su Gala del Deporte, una edición en la que se concederá una mención especial al médico estradense Juan José García Cota, responsable de los servicios médicos del Celta de Vigo y hasta hace poco de la selección española. El traumatólogo agradeció este premio a su trayectoria por parte de sus vecinos. “Siempre que te dan un premio, un regalo o un reconocimiento por una labor es un motivo de satisfacción. Uno siempre se plantea si es merecedor o no pero desde luego sí que es bonito”, afirmó García Cota. “Tengo que agradecer a la gente de A Estrada, a mis vecinos y a todas las instituciones, porque siempre me mostraron un cariño especial”.

Este homenaje se enmarca en medio de otros varios que recibió en los últimos meses. “Que te hagan tantos homenajes así en vida profesional no es común pero lo agradezco. Parece que me quieren retirar pero por el momento no voy a coger la indirecta”. Uno de ellos llegó del Estradense, club con el que sigue colaborando y donde estuvo rodeado de amigos. “A Estrada es un pueblo que tiene un tamaño grande para lo que es habitual pero pequeño en cuanto a conocer a la gente. Es un lugar en el que nos conocemos todos. Cuando vivía ahí no había una cara desconocida”.

En esta ocasión sin embargo el reconocimiento viene de todo el deporte de A Estrada. “Aunque mi vida profesional es más amplia y va más allá del tema del deporte, hay que decir que pude unir dos de mis pasiones, la vida deportiva y la medicina. Mi actividad actual en estos momentos está muy ligada cada día al deporte”.