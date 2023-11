El agente 102026 de la Policía Local de A Estrada se encontraba el lunes, al filo de las 20.30 horas, comprobando unas matrículas a unos 300 metros del colegio Figueiroa. Un conductor que pasó a su lado detuvo la marcha y le informó de que, cerca del parque de la Avenida de Santiago, una pareja había sido atacada por un perro. No se lo pensó. Se subió al coche y, antes de salir de él nuevamente, se enfundó los guantes de intervención policial, pensados para proteger la manos de cortes y pinchazos. Una combinación de información retenida en la memoria, aprendizaje, lógica e instinto guiaron una actuación policial que fue clave para liberar a un estradense del pitbull que mantenía los dientes clavados en su mano.

“Realmente tuvimos mucha suerte, ellos y yo”, expuso ayer el agente . Incide en la fortuna de que el perro –de raza potencialmente peligrosa, que iba por la calle sin el bozal y la correa que le son obligatorias–, que atacó al pinscher miniatura de esta pareja y posteriormente a ellos dos, tuviese collar. “Con la mano izquierda cogí el collar del perro y, con la derecha, se me ocurrió taparle la nariz. Pensé en que cualquier animal necesita respirar y, si tiene la nariz tapada u obstruida, tiene que hacerlo por la boca. Fue lo que se me ocurrió en ese momento: taparle la nariz para que abriese la boca”, explica el agente.

El guardia –prefiere que se le identifique por su número de placa– reconoce que fue el momento de tener que intervenir el que le guió, si saber muy bien cómo. Asume que durante su formación en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) asistió a una sesión en la que una policía habló sobre intervenciones con perros. Sin embargo, este municipal no tenía ayer muy claro si fue ese conocimiento adquirido años atrás o el razonamiento rápido lo que le hizo reaccionar de manera instintiva y de un modo completamente determinante y efectiva.

"No sueltan"

Antes de su llegada, varios vecinos habían salido en auxilio de la pareja, tratando de retirar al perro que, después de abalanzarse sobre su mascota y tirar a la mujer, siguió al animal sobre el cuerpo del marido, desestabilizándolo y tirándolo entre un vehículo y la acera, sin retirar en ningún momento la boca. “Este tipo de perros, por mucho que los golpees, no sueltan”, reflexionó el agente local. Sin embargo, la necesidad de seguir respirando hizo que el pitbull abriese lo suficiente la boca para que la mano de su víctima quedase liberada y, con ella, la parte posterior de la anatomía de su perro.

Sin embargo, la intervención del agente 102026 no terminó ahí. Sin soltar en ningún momento el collar del animal, levantó al pitbull impidiéndole apoyarse en las patas delanteras. “No quería que hiciese fuerza y pudiese volver a atacar”, recordó, asumiendo que el animal también podría haberla emprendido con él. De nuevo, el agente subraya la importancia del collar: “sin él, hubiese sido imposible retenerlo”. Llegó entonces el momento de pedir refuerzos, alertando a sus compañeros de la Policía Local y a la Guardia Civil, no sin antes gestionar la movilización de una ambulancia para que los heridos fuesen trasladados de modo inmediato, si bien finalmente fueron vecinos de lugar quienes los condujeron al centro de salud. El agente que consiguió su liberación pasó entonces a identificar al perro y no tardó en reconocerlo, ya que le había tocado a él mismo intervenir en un suceso previo en el que se vio implicado este animal.

“Tanto ellos como yo en la propia intervención, dentro de todo lo malo, tuvimos suerte”, reconocía ayer este guardia estradense, muy consciente de que las heridas que sufrió el varón atacado pudieron dejarlo sin mano o haber sido fatales. También asume que él mismo corrió un riesgo. Sin embargo, actuó para socorrer a las víctimas. Añade que la fortuna ayudó también a que el perro atacase a la mascota de esta pareja antes de que recogiesen a su hija en el colegio y no después, lo que podría haber cambiado dramáticamente la historia.