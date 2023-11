Emprender es algo muy emocionante, aunque no siempre es tarea sencilla. Muchas veces no basta con tener una idea y llevarla a la práctica con éxito. Aunque el mundo es de los valientes, con frecuencia es necesario un pequeño empujón, ya sea para animarse a dar el paso o para conseguir que una aspiración despegue. Los emprendedores del futuro están ya hoy día cargados de ideas. Incluso valiéndose de sus limitados medios, son capaces de dar rienda suelta a esa creatividad que bulle en su interior. Esta Navidad los niños que en un futuro –ya no tan lejano– saldrán a vender sus ideas al mundo tendrán la oportunidad de dar un primer paso adelante en A Estrada. ¿No los vas a apoyar?

Por segundo año consecutivo, el establecimiento Pintaletras brinda sus instalaciones en la Rúa Castelao para montar un mercado de Navidad en el que los niños sean los protagonistas. Son muchos los que, aprovechando la experiencia del año anterior, se han animado a ofrecer sus creaciones para montar su propio puesto en este mercadillo, que se celebrará el próximo sábado 2 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Los expositores acudirán a vender artesanía, joyas, pintura, pastelería y muchos otros artículos ideados por ellos mismos y confeccionados con sus propias manos. Aunque la ilusión es desbordante, los precios son reducidos. Solo hace falta que el público les apoye y acuda al mercado a hacer las compras propias de esta época del año. Entre las novedades de esta convocatoria está la decisión de incorporar servicios. De este modo, entre los emprendedores del mañana hay quien acude a esta exposición con la intención de ofertar su habilidad para pintar las uñas o para elaborar algunos peinados más que resultones. Desde Pintaletras se indica que se cede el espacio a estos pequeños para que puedan tener la oportunidad de ver la buena acogida que pueden tener los artículos que ellos mismos elaboran, reforzando su confianza en sí mismos y dándoles la ocasión de practicar cómo se realizan los negocios o el contacto con el público a pequeña escala. Será el único mercado de Navidad que A Estrada tenga este año y estará completamente ambientado para la ocasión. Algunos de los puestos ofrecerán bolas para adornar el árbol durante estas fiestas, sin que falten los dulces y la ambientación musical de inspiración navideña. La responsable de Pintaletras, Jeanette Valiñas, animó a los ciudadanos a acudir a arropar a estos futuros emprendedores. El establecimiento ya les ha brindado su espacio, pero darles la oportunidad depende de todos.