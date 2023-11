El gobierno de Lalín descarta, “a corto plazo”, llevar la zona azul a más rúas de las diez actuales

El gobierno de Lalín descarta “a corto plazo” extender la zona azul a más calles. Así lo asegura el concejal delegado de Tráfico, Pablo Areán, quien anteayer exhortó a la ciudadanía a respetar la normativa en las rúas afectadas por estacionamiento gratuito limitado, evitar los aparcamientos en doble fila y anunciar que la Policía Local, también, vigilará prácticas de vehículos que circulan a gran velocidad por el núcleo urbano. Areán, no obstante, reconoce que el ejecutivo tiene sobre la mesa la posible ampliación de la zona azul a calles pequeñas anexas a las ya existentes, pero que las conclusiones se dilucidarán en el plan de tráfico y el estudio de movilidad para la “almendra central” proyectado para este mandato. Ahí se contempla dar más protagonismo al peatón en detrimento de los vehículos, pero en ningún caso con rúas cerradas a la circulación rodada de manera permanente.

El representante del ejecutivo explica que quizá entonces sea razonable llevar la zona azul a viales “transversales” del centro que quedaron fuera en su momento, pero que forman parte de calles en las que hace años ya se implantó este sistema. Conviene recordar que fue a principios de 2007 cuando el ayuntamiento estrenó esta ordenanza –permite el estacionamiento sin coste durante una hora y media– en las rúas que conforman la arteria central de la villa: Principal y Joaquín Loriga. Tres años después se aprobó del golpe la aplicación de la zona azul para Luis González Taboada, Pintor Laxeiro, Calvo Garra y Antonia Ferrín Moreiras, Más adelante, como en la mayor parte de los casos a iniciativa del comercio de cada zona, se llevó a Monte Faro y ya en marzo de 2021 al tramo de Matemático Rodríguez comprendido entre el cruce con Castelao y la Fonte dos Cabalos pues delante de la estatua de Loriga ya está prohibido el estacionamiento desde su humanización.

Carreras

Por otro lado, Pablo Areán asegura que existen bastantes demandas vecinales para la colocación de bolardos en las inmediaciones de los vados, aunque indica que sería absolutamente imposible colocar estos elementos en todos los garajes, de ahí que apela a la conciencia cívica de los vecinos para que no ocupen las entradas a los garajes en sus estacionamientos. Acerca de los aparcamientos en doble fila –persisten desde hace muchos años en calles como Matemático Rodríguez, parte de González Taboada o Antonia Ferrín Moreiras, el edil alega que la presión policial que se ejercía hasta ahora no era demasiado intensa, pero que será reforzada ante las quejas de vecinos y colectivos.

“Son cuatro o cinco y en muchas veces no es fácil pillarlos, porque lo hacen cuando no existe presencia policial”. Así resume Areán los episodios de carreras o de vehículos que circulan a gran velocidad por las calles. Los agentes, indica, deben atender muchos más servicios.

La grúa está reservada para infracciones graves

A principios de 2014 la grúa municipal dejaba de circular a diario por las calles de Lalín debido a que la concesionaria abandonó un servicio que gestionó desde el año 2000, con motivo de su implantación. Desde entonces cuando se necesita la presencia de una grúa para movilizar un vehículo de la vía pública el Concello recurre a una empresa, servicio para el que existe una reserva de fondos en los presupuestos anuales. No obstante, la grúa ya no se desplaza a diario por las calles y, según explica el jefe de la Policía Local, Pablo Pérez Asorey, suele operar para evacuar vehículos delante de vados, los días de feria en caso de que haya coches que quedasen aparcados y no permitan el montaje de los puestos o en jornadas puntuales como las fiestas patronales o el Cocido, por las mismas razones.

Infringir la ordenanza de la zona azul está penalizada con 40 euros en caso de no tener colocado el disco en el vehículo –también es obligatorio para las motocicletas– y 30 [ siempre con un descuento del 50% por pronto pago] abonan los que rebasen los horarios o manipulen este dispositivo. El horario abarca de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes, y en el tramo matinal los sábados por la mañana. El Concello recaudó en diez años 939.136 euros en multas por vulnerar la ordenanza de circulación. Durante 2022 fueron 70.430 euros, la segunda cifra más baja de este período, y muy lejos de los 118.125 o 107.903 euros de los años 2012 y 2013.

Unos 10.000 vehículos al mes entran en el Parking Europa, gratuito desde hace 14 meses

En las fiestas patronales de 2021 el Parking Europa abría sus puertas sin coste para sus usuarios. La decisión municipal llegaba algo más tarde de lo previsto y suponía la gratuidad durante las primeras 24 horas para los vehículos en una medida que pretendía beneficiar al comercio y complementar otras bolsas de estacionamientos gratuitos céntricos como los del Campo da Feira Vello, o también O Regueiriño. En los tres primeros meses se promediaron unas 300 entradas diarias, con picos en el mes de diciembre de ese ejercicio de casi un centenar más. En concreto habían sido 11.548. Desde entonces la utilización del Parking Europa incluso ha crecido pues, según los datos que maneja la concejalía de Karen Fernández Lamela, el promedio se sitúa en unos 10.000 vehículos mensuales; es decir, 333 al día. En septiembre, por ejemplo, coincidiendo con las pasadas fiestas patronales, el control de accesos contabilizó un total de 10.975.