Oca y la eterna primavera

Desde hace muchos años, en el jardín más famoso de A Estrada es siempre primavera. Las flores adornan este inmenso vergel, también el más grande de cuantos hay en el municipio, firmando un pacto con el verano para que solamente durante los meses de junio, julio y agosto las camelias dejen de engalanarse. Ceden entonces el protagonismo a la frescura de la piedra y el agua, que parecen conscientes de que jamás podrían rivalizar en color con la que muchos apodan como ‘flor de invierno’. Llegada de Oriente, en palacios como el de Oca la camelia reclama su reino. Se lo ha ganado a cambio de regalar a este jardín una eterna primavera.

No hace falta saber nada de botánica o de jardinería para entender la belleza de la flor del camelio. Todo en ella es majestuoso, desde el color, que en algunas adquiere unas tonalidades de suma intensidad, hasta el tacto: muy suave pero de una firmeza que ofrece resistencia a la presión. La propia forma en la que se ordenan los pétalos en algunas de sus variedades es hipnótica, como lo es el simbolismo de su propio declive: la camelia no regala sus pétalos al suelo, no se rinde a la fugacidad del tiempo y se deshace como puede hacerlo una rosa; su cabeza cae entera al suelo cuando la naturaleza dicta su sentencia y su suerte es cumplir con el carácter efímero de su existencia.

Todavía falta mucho para que la flor de camelia forme una tupida alfombra en el Versalles Gallego. En estos jardines de A Estrada es ahora, justo cuando los días son cada vez más cortos y cuando el frío comienza a hacer mella, cuando el ciclo de floración empieza, principalmente de la mano de las sasanquas. Estas son las variedades más tempranas de entre las miles de camelias que existen en el Pazo de Oca. Algunas ya ofrecieron sus primeras flores a finales de septiembre, pero es ahora cuando la llegada de nuevas flores cambia el jardín día a día. “Este año parece que se retrasó un poco su floración, quizás por ese verano más largo de lo habitual y porque, hasta ahora, las temperaturas fueron elevadas para las fechas”, estima el jardinero Ignacio Valladares, que remarca que la camelia “está acostumbrada al frío para florecer”. Prueba de que el ciclo está alterado es el hecho de que ya haya en Oca rododendros en flor, algo muy poco habitual para estas alturas del año.

En la que es, por otra parte la temporada baja en términos de visitas turísticas, estas camelias van dando la avanzadilla para una floración que alcanza su apogeo entre los meses de febrero y marzo, cuando en este pazo estradense comienza a incrementarse la llegada de visitantes atraídos por la fama de los ejemplares locales, muchos de ellos a consecuencia de la inclusión de Oca en la apreciada Ruta das Camelias. Tras las variedades tempranas llegarán otras, caso de las japónicas y las reticulatas. Estas últimas atesoran ejemplares que récord en esta parroquia de A Estrada, con una de ellas incluida en el Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia por considerarse como la más antigua de Europa. Estas ofrecen sus flores entre marzo y abril. Por tanto, la floración de los cientos de camelias existentes en el Pazo de Oca ocasiona un espectáculo escalonado de color, desde el blanco más puro hasta el rojo más intenso, pasando por muchos tonos de rosa y ejemplares con jaspeados bicolor.

Valladares explica que es un árbol que únicamente necesita que se le mantenga su estructura y porte, sin que ni siquiera sean muy frecuentes las podas. Cuando estos trabajos se efectúan, se hacen sin interferir en la formación de la flor, para algunos ejemplares entre mayo y abril, “sin ir más allá de agosto” para las más tardías. Mientras, en Oca, toca disfrutar del pacto y gozar la eterna primavera.