“Non vivo en Zobra, pero resido nesas paisaxes a través dos recordos e dos olores”

O teleclube de Zobra acolle mañá, ás 18.00 horas, unha homenaxe ao filósofo, profesor e etnógrafo Emilio Araúxo, pois vén de publicar o libro Outro nome da vida Zobra. O acto está organizado pola comunidade de montes da parroquia lalinense e vai ser unha xuntanza entre veciños para botar cántigas populares que ainda conserva a aldea ou que foron creadas pola súa veciñanza.

–¿Que vai atopar o lector neste volume?

–Aquí recollo case 40 anos de traballo nun intento de facer un retrato da aldea de Zobra, un retrato de seu espírito e da súa alma. Hai unha cantiga nesta parroquia que di así: Viva Zobra, viva Zobra / e non ten por qué morrer/ viva a xentiña de Zobra/ e quen a ha de querer, que recolle ese desexo de perdurar. A verdade é que houbo unha chea de casualidades que me levaron ata Zobra e que me permitiron entender que en cada aldea hai unha singularidade.

–¿Cales foron esas casualidades?

–Unha delas é o feito de que Zobra é un referente na comarca, un recurrente porque resulta unha zona moi singular. Outro dos vectores que me empuxou a esta poesía etnográfica foi o interrogante filosófico “¿Como cómpre vivir?”, así que este traballo foi como unha especie de entrega por miña parte, un vai desarmado e comeza o contacto coa xente da aldea. Emocioneime con cuestións como facer o mesmo tramo das dúas excursións que realizaron membros do Seminario de Estudos Galegos (SEG) dende Vilatuxe e Moa, na ida, e volvendo por Chedas, na volta. Nos anos 30, o SEG tiña en mente para o Deza un proxecto que sería a continuación do da Terra de Melide, e que estaba orientado pola irradiación de Zobra. Nestas excursións participaron Vicente Risco ou Xaquín Lorenzo, que foi quen me narrou esas dúas excursións.

–¿Lembran os veciños e veciñas de Zobra esta iniciativa do Seminario de Estudos Galegos?

–A memoria colectiva sobre os feitos que acontecen é breve, non vai máis alá do medio século. Para comprobar se lembraban estas visitas, se quedaba algún vestixio, fixen unha enquisa entre a veciñanza, e non había ninguén que tivese vivo este recordo. Pero a través das fotos unha veciña de 93 anos, a señora Amparo, identificou a unha veciña que estaba xunto a Vicente Risco nunha imaxe na que os dous tiñan postas corozas. A Risco case non se lle coñece, porque sae sen as gafas. A señora Amparo indicounos que a muller que saía na foto era a súa madriña Emilia.

–Penso que a todos nos ocorre o mesmo, que cando descubrimos Zobra axiña vemos que é un sitio diferente aos outros. ¿Pode gardar esa singularidade por estar aillada?

–É singular por estar aillada e porque alí se deron unha serie de feitos, como as minas, que supuxeron unha relativa prosperidade, por así decilo, e desa actividade mineira derivou tamén unha loita obreira e sindical. Todo isto vai consignado no libro. Este volume ten unha serie de ramificacións, unha delas é a nivel subliminal dos seres viventes non humanos. Así, a través do rostro dunha vaca ou dun gato acentúo a urxencia de abrirmos a fronteira entre a humanidade e a animalidade. É o que eu chamo unha dimensión ecopoética, con atención aos animais e aos paxaros.

"Eu falo neste libro dunha dimensión ecopoética, con atención aos animais e aos paxaros"

Hai unha escea moi emotiva para min, que sempre pregunto polo cuco e as anduriñas. Pois unha mañá outra veciña, a señora Elisa, que ademais é a que aparece na portada o libro, chamoume para dicir que vira ao cuco en tal sitio.Así, é como se os animais se convertesen en intercesores entre nós e a natureza. É como se os animais fixeran a vida colectiva máis relacionable. Hai que meditar sobre isto, porque os animais domésticos adquiren un estatuto que merece ser interrogado, porque a domesticación chega a un extremo de supeditación ao ser humano, e roubámoslle o seu horizonte existencial.

–Vostede está marcado dalgún xeito pola natureza, pois naceu en Coles, reside en Lalín e ten unha vivenda noutra zona de impactante paisaxe, en Parada do Sil. ¿Pensou algunha vez en mudarse a Zobra?

–Sen dúbida, quedei marcado por estas experiencias en Zobra, e ainda que non vivo alí fisicamente, téñoa presente, vivo nesas paisaxes a través dos recordos e dos olores. Nese libro de Zobra rezuma esa ecopoética da que falaba antes, e teño outro proxecto, como dis, na aldea de Sacardebois, en Parada do Sil. É un Poemuseo, que só está aberto durante o verán, e no que amosamos unha gran cantidade de obxectos da cultura popular. Cada un destes obxectos vén acompañado dunha ficha técnica, pero tamén dun verso, estrofa ou poema dun poeta galego, español ou estranxeiro.

Diálogo coa xente finada, a viva e a non nacida

–Na súa extensa producción literaria, vostede firmou Había vontade e repartíase co Siñor Afranio, sobre Antón Alonso Ríos, e O filósofo do arado,en torno a Daniel Varela Buxán. Ambos son dous persoeiros da comarca dezá. ¿Ten en mans algún proxecto novo vinculado a estas terras?

–Teño algúns datos e moitísimos proxectos, pero a miña vida xa está máis cerca da fronteira e agora teño o tempo máis repartido entre os hospitais clínicos. Agora mesmo, está en curso un proxecto de etnografía xeral sobre o Deza. E quero mencionar outro traballo que fixen, unha especie de excursión na neve con Xosé Carlos García Vázquez, veciño de Donramiro, e un espantallo, a xeito de recordos dos tempos de antes.

–Como nunha película de Ingmar Bergman, onde apenas hai decoración para que a paisaxe sexa conformada polos recordos.

–Así é. Xosé Carlos e eu mantivemos un diálogo xunto a un espantallo, seguindo o consello dun filósofo do século XX, Jacques Derrida, que para responder á pregunta ¿Como cómpre vivir?, que mencionaba ao comezo da entrevista, dicía que unha vida boa, no sentido da responsabilidade de cada un, pasa por un diálogo permanente coa xente finada, coa xente viva e coa xente non nacida. Poderíamos dicir que se trata dunha micropelícula. O libro é Na costa de Donramiro co Xosé Carlos García Vázquez o día 6 de febreiro de 2015.

–Se tivera que escoller un xénero literario, ¿cal sería?

–Penso que o sedimento máis profundo é o poético, creo que é o rexistro fundamental. Despois superpóñense, ao meu ver, outros rexutros como o etnográfico ou o xénero de literatura de viaxes.