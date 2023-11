“Fue horrible. Solo veía a mi marido tirado y sangre”, relata la mujer atacada por un perro

En el tramo final de la Avenida de Santiago, en A Estrada, Eros es un perro conocido. Este pinscher miniatura de color negro no pasa desapercibido por su carácter juguetón y su ladrido. Sus dueños, residentes en esta parte del casco urbano estradense, lo sacan a pasear con frecuencia y es fácil verlo pasar varias veces al día por el parque infantil existente junto al colegio Figueiroa. Sin embargo, en la mañana de ayer sus patas se inmovilizaban solo con adivinar la dirección del paseo. Eros se resistía a caminar calle abajo. El miedo es lo que tiene, que paraliza. Solo con ayuda de unas chuches a las que no puede resistirse pudo olvidarse, al menos por un momento, de lo que le sucedió a última hora del lunes, cuando otro perro de gran tamaño y sin bozal –otro conocido de la zona– los atacó a él y a sus propietarios en las inmediaciones del parque. “No sé qué se me pasó por la cabeza en ese momento. Se te pasa todo y nada a la vez. Solo veía a mi marido tirado y sangre. Fue algo horrible, horrible”, comenta esta estradense.

La pareja se encaminaba a las instalaciones del colegio Figueiroa antes de las 20.30 horas para recoger a su hija en las actividades extraescolares. Sin que les diese tiempo a reaccionar, un perro grande, sin correa y sin bozal –conocido por los vecinos de la zona y por haber protagonizado conflictos previos– se abalanzó sobre su mascota. Al verse atacado, Eros se lanzó a los brazos de su dueña, que entendió pronto que poco podía hacer para protegerlo por la altura de animal atacante, que la tiró contra la valla del parque después de echársele encima. Decidió arrojar a Eros en brazos de su marido, de mayor altura. Sin embargo, el perro ya había mordido la mano de su pareja y a Eros en trasero. El tamaño y la fuerza del can desestabilizaron también al marido, que forcejeó con él perro por liberarse “entre 10 y 15 minutos”.

“Era una impotencia total, porque la chica no hacía nada. Se quedó inmóvil”, explican, en referencia a la persona que acompañaba al perro que los atacó. Fue la intervención de un agente de la Policía Local la que les salvó de que el ataque no tuviese unas consecuencias todavía mayores de las que tuvo. Y es que, por mucho que los vecinos intentaban que el perro soltase a las víctimas, la mandíbula del animal no se movía y las heridas solo podían agravarse con los tirones. Relatan que el agente le tapó la nariz al can y, solo por un momento, este abrió la boca y el hombre pudo liberarse. “Luego ya vino el dueño, pero no hizo nada. Ni preguntó”, señalan. Los heridos fueron auxiliados por los vecinos y conducidos al centro de salud y a los servicios veterinarios.

En la mañana de ayer esta pareja puso los hechos en conocimiento de una abogada. Están decididos a que, en esta ocasión, el incidente no quede sencillamente en eso. Indican que, al mediar un parte de lesiones, el asunto pasa directamente al juzgado, a quien dirigirá también escrito la letrada con la que contactaron ayer y –aguardaban– la declaración que tenían previsto ofrecer por la tarde ante la Policía Local. “Yo lo que quiero es que no ande suelto más, porque esto fue en el parque, junto a un colegio. Piensa en la cantidad de madres que pasan hacia la guardería llevando un perro junto al carrito”, exponía esta estradense, muy consciente de que la situación podría haber sido todavía más grave si fuese su hija, por ejemplo, la que llevase a Eros de paseo.

El recuerdo de lo sucedido se mantiene todavía muy vívido en la mente de esta pareja. “Yo estaba toda ensangrentada y él también. Fue algo impresionante, de una impotencia muy grande”, rememora esta vecina de A Estrada. La cazadora de su marido hecha jirones demuestra la dureza del forcejeo, como lo confirman la profundidad de las heridas causadas por al animal. De hecho, él daba por perdida la mano o algún dedo, si bien finalmente presenta dos heridas muy profundas y largas en la palma y junto al dedo pulgar, además de mordiscos en otros dedos. Ella, se llevó seis puntos por heridas, principalmente en dos dedos. Eros, por su parte, se quedó sin la punta de su cola, presenta varios mordiscos y tiene grapas y un importante edema entre el rabo y las patas traseras. Los tres están a tratamiento con antibióticos y aguardando el plazo establecido por los médicos a la espera de conocer si tienen que vacunarse contra la rabia.

“Yo lo que no quiero es que no ande suelto por allí”, insistía la mujer. Y es que el animal no es, ni mucho menos, un desconocido para la pareja. Ni para ellos ni para nadie en el barrio. De hecho, los vecinos llevan tiempo insistiendo en que se trata de un ejemplar potencialmente peligroso que, como sucedió el pasado lunes, va por la calle sin correa ni bozal. El año pasado había ya mordido a un joven en la calle y, posteriormente, saltó desde la ventana de la vivienda en la que reside su propietario. Sin embargo, por el momento, la medidas adoptadas no propiciaron cambio alguno. La pareja atacada esta semana asume que ya solían ir atentos por si lo veían al pasar por la zona, pero el lunes su presencia les pasó completamente desapercibida hasta que ya fue demasiado tarde. Los vecinos inciden en que se trata de una zona especialmente sensible, por el parque infantil, el colegio y la guardería.

Incidentes previos