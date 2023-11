“Satisfaime sentar ao volante dun coche que ten señas miñas”

Luis Manuel García Martínez é un xoven estradense de 28 anos coñecido pola súa traxectoria como bailarín deportivo da escola Sondodance. Porén, esta faceta, que mantén como un pasatempo complementario, deixouna aparcada cando ao rematar a carreira de Enxeñaría e Deseño Industrial parteu cara Barcelona, cidade onde agora reside e traballa. A súa ocupación alí é moi especial, e dela fala nunha conversa con FARO que se pode ler a continuación.

–En que consiste o seu traballo?

–En estimular a creatividade para ofrecer solucións de mobilidade ás xeracións máis novas. Niso consiste a miña paixón.

–Como acabou dedicándose a este sector?

–A automoción é algo que me encandilou dende pequeno. Deseñar sabía que me permitiría expresar a miña visión de como deberían ser os coches no futuro. A canle foi a EUDI, Escola de Deseño Industrial de Ferrol, que leva dende fai moitos anos colaborando con Seat e Cupra na formación de novos estudantes para incorporarse ao sector. A súa Metodoloxía de Deseño está moi afianzada e contrastada e é historicamente un dos grandes proveedores de talento mozo para o Deseño de Automoción en España. Alí estudei durante catro anos, e tras sacar Matrícula de Honra no Traballo de Fin de Grao, fun seleccionado para continuar as miñas prácticas en Seat.

–Di entón que sempre lle gustou o mundo do automóbil...

–Dende cativo. Sempre recalco que a miña profesión é a mais vocacional das que me imaxinaba cando era rapaz. Profesionalmente considérome un afortunado. O mundo da Automoción é moi agradecido, antes admiraba unha carrocería pola rúa e agora síntome tremendamente satisfeito cando sento ao volante dun coche que ten señas miñas, marcas da miña identidade.

–Que é o que máis lle gusta de traballar no diseño de vehículos?

–Como dicía, o feito de aportar o teu grao de area para influir na historia do deseño do automóbil. No día a día, destacaría todo o traballo de creatividade que facemos nas fases iniciais de cada proxecto, donde a ferramenta principal para expresar as ideas é o lápis e o papel.

–E o que menos?

–A esixencia do sector. Tampouco o describiría como algo negativo pero é verdade que tes que estar sempre moi conectado, actualizado e rendindo ao máximo nivel. Ao que aproban o inicio dun proxecto novo tes que sacar a túa mellor versión para que seleccionen a túa idea e despois desenvolver o coche en base a ela. Tamén é certo que cando é seleccionada o grao de satisfacción é indescriptible.

–Canto tempo leva sacar adiante un proxecto deste tipo? En que etapas se divide?

–Anos. Só en Deseño, que entra en xogo cando o proxecto é moi embrionario pódese estar ata dous anos. Por suposto, a carga vai baixando cando o proxecto está mais evolucionado e súmanse outros departamentos máis centrados en viabilidades técnicas, márketing, producción, etc. Hai proxectos puntuais onde temos menos tempo, pero trátase xeralmente de prototipos que se presentan co obxectivo de posicionar a marca e ensinar aos clientes a visión da marca para o futuro. Como non se trata da producir en serie, son proxectos que ven a luz moito antes.

–Cal foi o último deseño no que participou?

–O Cupra Dark Rebel, exemplo de prototipo que ensina ao mundo o que vamos a ofrecerlles como marca. Nestes proxectos hai moita carga de Deseño. O obxectivo é despertar emocións e novas experiencias de conducción nas novas xeracións.

–Que sinte ao ver o resultado final deses meses de traballo e esforzo?

–Como comentaba, a satisfacción é indescriptible. máis cando a túa proposta é seleccionada pola presidencia para traballar sobre ela nos seguintes meses ata o lanzamento, como é o caso do Dark Rebel. É entón cando solo desexas que non haxa ningún contratempo e que o proxecto vexa a luz, porque de algunha forma sentes que hai algo moi persoal nese coche.

–Como pensa que está cambiando o sector do automóbil?

–Cada vez vemos máis coches eléctricos transitando, o cambio é evidente aínda que pese aos máis nostálxicos. Nos últimos tempos tamén se fala moito do vehículo autónomo e hai moitas plataformas que xa o están implementando, é un desafío moi diferente ao que estamos afeitos. Persoalmente, decántome polo pracer e a experiencia da conducción.

–A nivel estético, existen tendencias ou modas?

–Tendencias existiron sempre. Cada vez as marcas buscan máis diferenciación entre elas elevando o seu ADN de Deseño ao máximo. Desta forma preténdese chegar a diferentes grupos de clientes para que todas poidan convivir. Hoxe en día o coche enténdese como unha prolongación do fogar e as marcas de automoción formalízano de diferentes maneiras. Para nós a idea é potenciar a experiencia do conductor, con liñas de deseño dinámicas e de carácter que envolven e apuntan ao espazo do piloto.

–Na Estrada, vostede é máis coñecido pola súa faceta de bailarín. Atopa tempo para compaxinar esta outra paixón co traballo?

–Sondodance foi como a miña casa dende meniño. A boa noticia é que Barcelona está plagada de grandes bailaríns, e aproveito para impartir clases e algunha que outra finde non lle digo que non a saír a bailar, pero xa con outra perspectiva de desfrutar e non tanto da esixencia do Baile Deportivo de competición.