La Avenida de Santiago experimenta momentos de preocupación después de que un perro atacase este lunes por la tarde a un viandante que, según cuentan testigos, tuvo que recibir atención médica después del incidente.

Esta no es la primera vez que se produce un episodio similar con el mismo can como protagonista, lo que ha generado una sensación de alarma e inseguridad entre algunos vecinos de la zona, al no tener la certeza de que esta clase de ataques no vuelvan a suceder.

El suceso tuvo lugar en torno a las 20.00 horas. Según comenta uno de los habitantes de esta calle, el perro habría escapado de su dueño y atacado a un peatón, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Tras sufrir el asalto del cánido, se alertó a la Policía Local, que acudió a la zona para comprobar lo sucedido, al igual que la Guardia Civil. La fuente de FARO que relata el suceso aseguro que la reincidencia de conductas violentas hacia los viandantes por parte de este perro mantiene en vilo a los vecinos, desde el lunes mostraban su preocupación por los grupos de whatsapp, así como su frustración al no tener modo de solucionarlo.