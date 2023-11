El Recreo Cultural de A Estrada no celebrará este año su Mercado de Nadal, según confirma el presidente de la directiva, Iago González Beceiro. En caso de llevarse a cabo, esta sería la tercera edición de una iniciativa que en las pasadas Navidades apuntaba a consolidarse, al contar con un alto índice de participación tanto de puestos como de visitantes. El motivo de tener que cancelar el encuentro en esta ocasión es, según afirma el responsable: “Muy a nuestro pesar, porque era una cita con afluencia, no vamos a poder celebrarlo porque se nos ha echado el tiempo encima y hemos tenido varias bajas por parte de los puestos”. Con todo, no se descarta que el próximo año la propuesta vuelva a resurgir para devolverle a A Estrada el único Mercado de Navidad que se celebraba en el concello. Asimismo, cabe recordar que el año pasado fueron más de una veintena de puestos los que se sumaron a la iniciativa, con productos de artesanía y alimentación.