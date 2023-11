En 1962 en Portomarín sonaban canciones como Perdóname, del Dúo Dinámico, o Popotitos, de Miguel Ríos, mientras el adolescente Adrián López, hijo del dueño de la estafeta de Correos, recorría cada el pueblo repartiendo cartas por calles y caminos que... un año después desaparecieron bajo toneladas de agua. En aquel 1963, nace el embalse de Belesar y muere el viejo Portomarín, hoy revivido a nivel virtual gracias a 40.000 fotografías de Pepe Pereira (José López), eje de la nueva entrega del programa Galiverso. O vello Portomarín. La Cidade da Cultura ofrece la reconstrucción con nuevas tecnologías del Portomarín del verano de 1962. “Es impresionante, es como estar ahí”, dice Adrián, ahora don Adrián, en charla con EL CORREO GALLEGO, llevándose la mano a los ojos para evitar que se desborde la emoción.

“En casa tengo una foto grande del pueblo pero mi hija nunca me preguntó de donde vengo, a lo mejor ahora se pone las gafas y sí lo hace... Yo tenía 17 años cuando se inundó todo”, señala aludiendo a su hija Elisa. Expresa así su deseo de que el eco de lo vivido recorra la cadena de transmisión y se conserve en la memoria colectiva. Las vecinas y vecinos de aquellas casas expropiadas en 1963 faltarán algún día y, sin su voz, solo quedarán los libros, las fotos y, también esta visita imaginaria en formato virtual que recrea más de 250 hogares de entonces dado que Galiverso es un proyecto de la Xunta de Galicia que impulsa la digitalización del patrimonio.

A la presentación celebrada ayer en el Gaiás acudieron el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; el secretario xeral técnico de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades, Manuel Vila; la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; el alcalde de Portomarín, Pablo Rivas; los profesores de Historia del Arte de la Unversidad de Santiago (USC) y miembros del Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (Cispac), Jesús Angel Sánchez García y Julio Vázquez Castro; los especialistas del Centro Infográfico Avanzado de Galicia (CIAG), Carlos Paz de Lorenzo y Anxo Miján Maroño; el integrante del estudio digital Maxina, y Carlos Seijo; aparte de vecinos del pueblo lucense.

Adrián López, que no pudo probar las gafas de realidad virtual en el estreno del pasado día 4 en el Concello de Portomarín, subraya la fidelidad de la reconstrucción virtual, cuyo viaje tantos recuerdos le genera. “Eran otros tiempos, en las casas expropiadas ponían en letras rojas Fenosa y nosotros de noche borrábamos la efe para que pusiera... enosa”, relata quien el pasado domingo acompañó a un funeral a Pepe Pereira, el fotógrafo y factor humano clave de este proyecto, ausente ayer en persona porque tiene 94 años y mide mucho cada desplazamiento, pero bien presente en cada discurso.

“O obxectivo de Galiverso é poñer en valor as nosas industrias culturais e neste caso foi importante o feito de que Pereira tivese todas as fotografías perfectamente catalogadas e aínda que el foi o primeiro que púxose as gafas na presentación no Concello, é curioso, non dixo nada, pero a señora que as colleu despois emocionouse moito e dixo: ‘Papa, papá, estou vindo a nosa casa’”, contó Manuel Vila al indicar que la recuperación de la memoria forma parte del ADN de esta propuesta en el Gaiás.

Ese caudal de fotografías del Portomarín viejo se han complementado con entrevistas a vecinos y la revisión de material audiovisual conservado en la Filmoteca de Galicia. “Este proxecto nace como derivación dunha investigación máis ampla que se fai desde hai oito anos onde investigamos as arquitecturas desaparecidas de Galicia... naquel Portomarín de 1963, as exixencias do progreso fixeron que sacrificouse un dos primeiros conxuntos históricos protexidos de Galicia e agora neste proxecto hai máis de 300 edificios recuperados. Non é unha reproducción arqueolóxica é unha reprodución fidedigna”, aseguró Jesús Ángel Sánchez García.

Galiverso. O vello Portomarín se puede ver en el Museo Centro Gaiás de martes a viernes en horario de tarde de 16 a 20, y sábados, domingos y festivos (excepto lunes), de 11 a 14:30 y de 16 a 20, con visitas gratuitas con reserva de plaza a través de Ataquilla. Hay autobús para subir a la Cidade da Cultura cada 70 minutos pero el fin de semana solo hasta las 13.30 del sábado. Se pide una edad mínima de 8 años. Los menores de 12 han de ir con una persona adulta.

La anterior entrega, Galiverso somerxido, recreaba una visita virtual por fondos marinos de Galicia, y contó con la participación de más de 10.000 personas, según sus promotores. Quienes visiten ahora Galiverso pueden optar por esa excursión o la de Portomarín para avivar la memoria de un lugar que hoy duerme bajo las aguas del embalse de Belesar a la vera del río Miño donde tanto jugó don Adrián López antes de un diluvio que, a partir de ahora, ya no podrá borrar su memoria.