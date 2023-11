Un menú sobre ruedas

Levar. Así ha bautizado el lalinense Levis Armando Dumitru el primer proyecto empresarial de reparto de comida a domicilio que operará en la comarca dezana, aunque su ámbito de actividad se limitará al núcleo urbano de Lalín y a sus parroquias más periféricas. La idea, comenta, surgió tiempo atrás por la iniciativa frustrada de su padre de montar un establecimiento dedicado a la restauración en el municipio “que siempre destacó por su gastronomía. Pensó en poner en marcha un restaurante, pero se dio cuenta que había muchos y por eso al final tuvimos la idea de concentrarlos todos en uno mediante esta plataforma de envío a domicilio”, explica este joven ya nacido en Lalín, concello al que llegaron sus padres hace aproximadamente dos décadas procedentes de Rumanía.

El centro de operaciones quedará establecido en la residencia familiar, en la Avenida de Cruces, donde se localizará la flota de vehículos dedicados al reparto de la comida a domicilio. Su campaña promocional arrancó ya en las redes sociales, donde Levar se anuncia como plataforma que prevé iniciar su actividad a partir del próximo día 29 del presente mes. Desde casa, quien lo desee, podrá encargar menús de numerosos locales y restaurantes lalinenses previa descarga de una aplicación en la que se insertarán las cartas de cada establecimiento. Por ahora su presencia se limita a redes como Facebook o Instagram y además estos emprendedores ha habilitado el correo electrónico de contacto infolevarlalin@gmail.com.

Coches, patines y bicis

“Estas plataformas son conocidas y funcionan sobre todo en ciudades más grandes, pero pensamos en hacer lo mismo en un ámbito más local y en este caso en Lalín”, añade Dumitru. Para las entregas por el núcleo urbano se apostará por patinetes o bicicletas eléctricas, mientras que los vehículos están más pensados para las áreas periféricas, aunque también reforzarán el servicio en el callejero de la villa. En principio, Levar cubrirá los pedidos realizados desde las rúas de la trama urbana y los procedentes de los lugares situados a un radio de unos 7 kilómetros del núcleo principal de Lalín. En la decisión por transportes que utilicen combustibles no fósiles hay una apuesta por el medio ambiente de esta compañía que aspira a consolidarse en un mercado al que Lalín no es ajeno, pues son muchos los negocios de restauración que tienen asentado el take away como un segmento más de su actividad diaria. Con esta plataforma se añade un activo al disfrute de la gastronomía local, pero sin salir de casa.

Dumitru indica que en días rotularán sus vehículos con su identidad corporativa, no obstante, actualmente ya disponen de los soportes en los que se meterán los pedidos para los envíos a los domicilios.