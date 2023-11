Donramiro volve presumir de cruceiro

O cruceiro existente na Aldea de Riba, na parroquia lalinense de Donramiro, amosa unha nova imaxe logo dos traballos de restauración aos que foi sometido a iniciativa do Concello. O goberno aproveitou a execución do proxecto de rexeneración e recuperación do núcleo tradicional desta parroquia periurbana para mirar polo estado desde elemento relixioso, datado a finais do século XIX.

Foi a mediados do pasado mes de setembro, co gallo das festas da parroquia, cando o grupo de goberno valorou a oportunidade de restaurar o cruceiro, sobre todo debido ao deficiente estado de conservación que tiña a súa base, con pedras moi desprazadas e outras, as lousas de menor tamaño, a piques de desprenderse. Hai un par de semanas o capitel e varal deste elemento relixioso e patrimonial foi separado da base para a súa restauración, eliminando deste xeito os sinais propios do paso do tempo. Agora todo o cruceiro foi reinstalado e xa loce, enclavado, como desde aproximadamente o ano 1880, á beira dun camiño que vai desde a igrexa parroquial de Santa María ata a capela do Montserrat.

A súa basamenta está formada por unha plataforma de catro pasos cuadrangulares e un pedestal cuadrangular baixo. O varal ten forma octogonal, lista e o capitel foi elaborado cadrado con enfeites. Na parte superior está o crucifixo, cadrado con biseles de considerable tamaño. No anverso figura un Cristo crucificado coas mans abertas, a cabeza cara á dereita, cunha coroa de espiñas e con tres cravos. Tamén conta coa inscripción I.N.R.I. Unha Virxe rezando cun anxo aos seus pés compón o reverso da cruz. A altura do cruceiro está aproximadamente nuns catro metros.

A peza érguese nunha zona que, aproveitando as obras da estratexia Edusi, gañará espazo logo do ensanche da pista procedente da fonte da Picha e tamén o treito que pasa por diante do cruceiro ata a escola infantil. No primeiro punto construeuse un grande muro de contención e nunha beira irá unha escaleira de subida. Son varios os metros os que gañan estas pistas interiores de acceso á igrexa, á capela ou á escola unitaria de Donramiro.

A previsión pasa porque esta fase do proxecto de recuperación do núcleo tradicional desta parroquia estea rematada a mediados do vindeiro mes de decembro. Ao marxe da dotación de servizos, os acabados neste entorno irán en pedra e con remates rústicos.