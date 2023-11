Los proyectos eólicos de Siroco y Tramontana, promovidos por la compañía Greenalia en terrenos de los concellos de Silleda, Forcarei y Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra) y Beariz (provincia de Ourense, han quedado totalmente archivados al publicarse este sábado en el Boletín Oficial del Estado la desestimación de la declaración de utilidad pública, que sería el paso que permitiría la expropiación de terrenos e iniciar las obras.

Esta noticia llegó sin demasiada sorpresa para la compañía promotora, que ya había sacado a ambos proyectos de sus planes de desarrollo en enero de este mismo año, al recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable por pare del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Según Greenalia, el motivo de esta negativa tuvo que ver con un problema administrativo: “los parques de más de 50 MW de potencia son tramitados por el Estado pero para llevar a cabo la DIA se necesita un informe de la Administración Autonómica que la Xunta no presentó”. Así lo expresaba también la Delegación del Gobierno en Galicia en una publicación del 25 de enero, en la que podía leerse: “Fueron archivados dos proyectos promovidos por Green Capital y uno de Greenalia (que agrupaba los parques Tramontana y Siroco). El Miteco procedió al archivo de estos al verificar que no constan los informes preceptivos de la comunidad autónoma relativos a la evaluación ambiental. El escrito remitido al ministerio por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia no incorpora el análisis de los aspectos ambientales que de su competencia”.

Así, se abría un plazo para recurrir dicha resolución, sin embargo, según confirman desde la compañía, se optó por no hacerlo. De modo que el proceso administrativo siguió su curso hasta este sábado por mera formalidad.

Si bien para Greenalia la publicación de este sábado carecía de valor, pues ya había desistido de llevar a cabo los proyectos de Tramontana y Siroco, para colectivos como Alarma na Terra de Montes el documento puso fin a meses de preocupación. Uno de los integrantes de dicha asociación, el forcaricense Eusebio Rey, afirma que: “supuestamente desde enero ya estaba paralizado, pero nosotros seguíamos con la mosca detrás de la oreja, y no fue hasta el sábado que el BOE publicó la desestimación que pudimos dar carpetazo al asunto y respirar tranquilos”.

Estos parques preocupaban a la asociación por su proximidad a varios elementos del patrimonio arqueológico e inmaterial de la zona de Forcarei y Cerdedo-Cotobade. “Su línea de evacuación, que es la misma, desembocaba en As Penizas, donde se encuentra la ‘Eira dos Mouros’ y varios petroglifos” cuenta Rey. Ahora que estos dos proyectos dejan de ser una “amenaza” para dicho patrimonio, Alarma na Terra de Montes centrará sus esfuerzos en echar a tras el último de los parques planeados para esa zona– As Penizas. “Iremos al contencioso para evitar que llegue a emitirse una declaración de utilidad favorable, que es plazo administrativo en el que se encuentra ahora” confiesa el forcaricense.

Sus características

Ambos proyectos se tramitaron bajo un mismo expediente al compartir línea de evacuación, sin embargo se trataba de parques distintos. El de Siroco tenía proyectada una potencia de 61,6 megavatios, compuesto por once generadores de 5,6 megavatios de potencia unitaria y un presupuesto de 52.449.139,96 euros. Mientras que el de Tramontana contaría con una potencia de 72,8 megavatios y estaría compuesto por trece aerogeneradores de las mismas características que Siroco. El presupuesto para este parque era de 60.737.912, euros, según los datos publicados por el BOE en 12 de mayo de 2021, cuando se sometía a información pública la autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de ambos.