La Asociación Cultural Vagalumes, con motivo de la conmemoración del aniversario de Olimpio Arca Caldas, y dentro de su compromiso con la labor de renovación pedagógica y dinamización cultural, ha presentado la sexta edición de la Mostra de Teatro Escolar que lleva el nombre del homenajeado, un promotor de este tipo de actividades en la enseñanza. Estas jornadas se llevarán a cabo el 27 y 28 de noviembre a las 18.30 horas en el Teatro Principal de A Estrada y contarán con la participación de ocho centros escolares del municipio.

Las actuaciones comienzan el lunes a partir de las 18.30 horas. En esta primera jornada se podrán ver las obras “Sobrevoando a Estrada”, del CEIP do Foxo; “O tupé non era tal”, basada en el libro/cuento “A voda do galo Pinto”. Será intepretada por el CEIP Villar Paramá; “Dez vagalumes”, de Xoán Babarro por el CEIP Pérez Viondi; y “Eu tamén fixen ouigha co espírito de Castelao”, una adaptación del relato de Séchu Sende por el IES Antón Losada Diéguez.

Ya el martes y a la misma hora se podrán ver las obras “A propósito dos bicos”, del CEIP Figueiroa; “Xuntos podemos”, del CEIP Cabada Vázquez; “A viaxe de farrapos” de Carlos Labraña por el CEIP Oca; y “Mundo refugallo”, una adaptación de dos obras de Paula Carballeira: “Somos os monstros” y “ O refugallo”, por el IES Nº 1.

Desde Vagalumes explicaron que la entrada es libre y gratuita e invitaron a asistir a toda el vecindario de la comarca para disfrutar del teatro y apreciar el talento de escolares y profesores.