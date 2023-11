A casa escola de Couso engalanouse onte para celebrar a tempada das castañas, os cogomelos e as cabazas. Cores marróns, laranxas e verdes tinguían o escenario da vixésimo primeira edición da Festa de Outono organizada pola asociación A Xesteira, cun amplo programa de actividades. Os máis madrugadores achegáronse xa ás 16.00 horas para participar nunha saída ao monte dirixida por Merche Nodar, que este ano foi un auténtico éxito ao contar coa participación de unhas 70 persoas. A finalidade era, ademais de dar un paseo pola natureza, atopar as setas que para expoñer despois na mostra que tivo lugar ás 18.00 horas.

Porén, ao entrar á tarde o campo da festa desta parroquia estradense foi collendo cada vez máis vida, mentres novos asistentes se ían xuntando arredor da mesa de expositora e arredor do lume de asar as castañas mentres esperaban a que comezar o evento de narración oral de Quico Cadaval ás 20.00 horas, e xa pola noite, festa rachada coa animación musical de un total de 13 grupos. Estes eran: o cuarteto Xesteira, os grupos das diferentes disciplicas da Escola de Música de Couso, a Banda de Gaitas de Barbude, as pandereteiras Chupiteiras, as de Aldomir e as Abelouras, a charanga A Ponte Vella de Reis, Pezas d’antes, o grupo Paghullas, o grupo Xúa, a Asocación Cultural Xirandola, a Asociación Cultural A Mámoa de Luou e os gaiteiros de Suasebe.

A nivel gastronómico este ano introduciuse unha novidade. A xa tradicional tapa de arroz con setas pasou de ser gratis a costar un prezo simbólico para axudar a sufragar as melloras acometidas na casa escola que levaron acabo dende a Asociación O Rueiro. Foi este colectivo o encargado de servir este plato e outros, como callos, tortilla ou lentellas. Mentres, as castañas si eran de balde e comezaron a repartirse dende as 18.00 horas, cando se prendeu o lume para asalas e comezaron a chegar os participantes na saída micolóxica.