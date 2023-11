El Auditorio Municipal de Cerdedo acogió ayer la anual Xornada Provincial de Protección Civil, que reunió a más de 150 voluntarios de este cuerpo llegados de toda la provincia, así como varios representantes de Xunta, Diputación y otras administraciones locales. El encuentro sirvió también de escaparate para exponer los medios materiales con los que cuentan estas agrupaciones. Entre las autoridades presentes se encontraban el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; el director general de Emerxencias, Santiago Villanueva, y su jefe territorial, Miguel Ángel Pérez Dubois, así como varios alcaldes del entorno, entre ellos el de A Lama, David Carrera.

Presentó el acto José Ángel Faílde, secretario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas, quien tras agradecer al alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, su hospitalidad y facilidades para acoger esta jornada de convivencia, se refirió en su intervención a la solidaridad y al compañerismo entre las diversas agrupación de voluntarios en la provincia y señaló que “los voluntarios no cobran, pero no porque lo que hacen no tenga valor sino porque no tiene precio”.

A continuación tomó la palabra Javier Lois Abal, presidente de la Agrupación de Voluntarios de Cerdedo-Cotobade y de la Asociación Provincial, quien agradeció el esfuerzo que realizan los voluntarios y, sobre todo: “nuestras familias que sufren muchas veces nuestra vocación de servicio y son los primeros sacrificados”.

Lois defendió la idoneidad de estas jornadas anuales “para compartir experiencias, fomentar el compañerismo y también el hermanamiento entre las distintas agrupaciones”. Dijo también: “hoy no voy a pedir nada a los representantes de la Xunta y de la Diputación, pero que sepan que los vamos a visitar pronto y no queremos volver con un no a nuestras peticiones de más y mejor material para poder seguir sirviendo con solvencia y garantías a los vecinos y vecinas”.

Por su parte, el jefe territorial de Emerxencias de Pontevedra, Miguel Pérez Dubois, destacó en su intervención la importancia “capital” que supone para los servicios de emergencias disponer de los voluntarios de Protección Civil, que permiten continuar ampliando a través de ellos la malla de atención y protección a la ciudadanía durante situaciones de emergencia.

Acto seguido tomó la palabra el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, quien señaló que: “Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con los voluntarios de Protección Civil, a quién no se les da, a veces, el auténtico reconocimiento que merecen”. “Con vuestras intervenciones dais respuestas necesaria ante los problemas que surgen y precisan de una reacción ágil e inmediata” añadió el responsable, que concluyó su intervención confesando: “Aun así, quiero que sepáis que la Xunta reconoce y tiene muy en cuenta vuestro esfuerzo y vuestro trabajo y también los sacrificios que hacen vuestras familias” .

Santiago Villanueva trasladó a los voluntarios presentes en el acto un afectuoso saludo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de quien dijo: “es un apasionado de Protección Civil”. “Para nosotros sois vitales” continuó Villanueva: “Llevamos invertido unos 28 millones de euros en Protección Civil en los últimos años dotar al cuerpo de vehículos, tiendas de campaña y todo tipo de material de emergencia. Hacéis de todo, sois un auténtico ejemplo de compromiso activo con la ciudadanía en momentos de extremo calor, en invierno, en las inundaciones, cuando hay problemas de seguridad, etc... Sois indispensables junto a la Policía y demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. El responsable se dirigió a los presentes una vez más para recordarles: “Sabed que tenéis todo nuestro respeto y admiración”.

Admiración y compromiso

Finalmente tomó la palabra el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, quien habló también en nombre de la Diputación de Pontevedra: “Iniciamos en este momento una nueva etapa en la relación con las agrupaciones de Protección Civil basada en el respeto, en la admiración y en el apoyo y visibilidad del trabajo que realizan las agrupaciones”. Les trasladó “un saludo y la máxima consideración” del presidente de la Diputación, Luis López, “una persona comprometida con el trabajo y el sacrificio de los voluntarios de Protección Civil”.

“Hoy mismo, a las 5:30 horas, miembros de Protección Civil acudieron al incendio de dos coches y, ahora están aquí con nosotros”, comentó Cubela a modo de ejemplo para visibilizar el nivel de compromiso. “No olvidaré nunca cómo en la Nochebuena pasada abandonaron a sus familias para ayudar en el trágico accidente de la carretera N-541, en Pedre, asistiendo desde el primer momento a las víctimas” sentenció el regidor.