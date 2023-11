El rincón de Atila

El 24 de octubre de 2022 Atila fallecía atropellado en la rúa 56 de A Estrada. Por su grandilocuente nombre uno podría pensar que estamos hablando de un Rottweiler o de un Dogo pero en realidad Atila era una mezcla de Caniche y Pincher, un pequeño perro que había acompañado a Miguel Areán durante siete años de su vida. Aquella pérdida fue un duro golpe para el dezano, quien dijo que jamás volvería a tener otro perro. Un año después, aquella afirmación ha quedado en el olvido. Beethoven ha ocupado el sitio de Atila pero no su recuerdo. Desde hace días, el pequeño perro cuenta con su propio rincón en A Lacena de Chucha.

“Atila era mi compañero y tuve la idea de hacerle un pequeño homenaje, tanto a él como a todos los perros”, explica Areán al ser preguntado por el rincón que creó en su terraza, a la puerta de su establecimiento. Allí se pueden encontrar bebederos para pero también chucherías para perros que pueden utilizar todos sus clientes para darles a sus perros. Todo ello con una foto de Atila presidiendo el rincón. En poco tiempo este lugar se ha hecho conocido en A Estrada, especialmente entre los canes. “Hay gente que para a tomar un café cuando pasa porque sus perros ya saben que aquí les puede caer una chuche”, bromea Areán sobre una inesperada idea de marketing canino.

El hostelero, quien abrió su negocio junto a Ramiro Cillero tras en fallecimiento de Atila, recordó el momento vivido hace poco más de un año cuando un coche atropelló a Atila a las puertas de su casa después de que cruzase persiguiendo a un gato. “Los que tenemos perros sabemos que dan trabajo pero también muchas alegrías. Cuando Atila murió dije que jamás tendría otro perro en mi vida pero mis familiares y amigos me animaron. Hace unos meses supe de una chica que había tenido una camada y me acerqué a verlos. Cuando llegué allí Beethoven vino directo hacia mí y ya se vino para casa. Creo que yo me enamoré de él y él de mí”, explicó Areán.

Ahora, Beethoven y Atila tienen su propio espacio reservado en A Lacena de Chucha, una apuesta empresarial y muy personal de su dueño en el corazón de A Estrada que ha resultado todo un éxito. La Chuca presume ahora de ser un espacio abierto a todos las personas pero también a los perros que cada día pasean por la calle peatonal Calvo Sotelo.

“Los perros son el reflejo de las personas”

En A Lacena de Chucha es habitual ver perros, especialmente en su amplia terraza. “Hay muchas veces que hay un perro en cada mesa. Aquí son siempre bien recibidos”, explica Areán, quien ahora además, al amparo de la nueva Ley de Bienestar Animal, también permite la entrada de perros al establecimiento. “Nunca tuvimos ningún problema con los perros que vienen. Todos se portan bien. Creo que los clientes saben cómo son sus perros y si pueden ir con ellos a una terraza o un bar y se van a portar bien. Los que entran dentro suelen ser además perros pequeños, porque no hay mucho espacio para un perro grande. Al final los perros son el reflejo de las personas”, explica Areán. “Hace poco entró una extranjera con su perro y vino a preguntarme si éramos Pet Friendly. Supongo que sí que somos amigos de los perros”, afirma el hostelero, contento con este nuevo papel.