“Las redes sociales activan la segregación de dopamina, por eso son tan adictivas”

La silledense Eva García Bibián, co-fundadora de la Agencia Hydra Marketing en Silleda participó este jueves en el II Congreso Internacional de Márketing y Neurciencia celebrado en Madrid con una ponencia bajo el título “Conexiones cerebrales: Cómo las redes sociales moldean nuestro comportamiento”. En su intervención García no solo abordó la influencia de las redes sociales en las decisiones de los consumidores en la era digital, sino que también proporcionó una experiencia extraordinaria para aquellos que la siguieron. Con formación en Marketing y neurocomunicación, García Bibián destacó el papel crucial de las redes sociales en la configuración de las redes neuronales y procesos cognitivos de los usuarios. La ponencia no solo fue un éxito en la sala de conferencias, sino que su retransmisión en streaming amplió su impacto, llegando a una audiencia amplia y consolidando su contribución significativa al campo del neuromarketing y la comunicación digital.

–¿Cómo surge su participación en este congreso? ¿Era la primera vez que exponía allí?

–Sí, era la primera vez. La posibilidad de participar llegó por casualidad. Una de nuestra líneas de actividad en Hydra Márketing es la de exponer en eventos de este tipo. En uno de ellos me encontré a una compañera que me habló de esta cita en Madrid y nos pareció interesante tocar este tema, ya que en general el encuentro estaba muy centrado en la parte científica y neurológica y poco en la aplicación que tiene en el márketing Digital. Se incidía en las campañas pero no en qué es lo que generan las redes sociales en nuestro cerebro para que se conviertan en adictivas. Esta es la parte en la que yo báse mi intervención.

–Cuéntenos, ¿Qué producen las redes sociales en nuestro cerebro para ser capaces de modificar los procesos cognitivos?

–Pues todo pasa por el sistema límbico, que es el que regula las emociones. Este está muy relacionado con los input que recibimos cada día. Las redes sociales y las marcas se cansan de darnos inputs, y cuanto más emocionantes son estos más se estimula el sistema límbico y la segregación de dopamina, que es lo que produce una sensación de euforia en nosotros. Digamos que las redes sociales nos generan una sensación de recompensa y de éxtasis que nos lleva a pasar cada vez más tiempo en ellas para prolongar ese bienestar.

–¿Podría poner algún ejemplo práctico de cómo esto afecta al consumo?

–Claro. Uno de los casos prácticos que presentaba el jueves era el de marcas como Nike o Adidas. Estas casas no te venden explícitamente zapatillas, de hecho prácticamente no se muestran en sus spots,, sino que centran su publicidad en un estilo de vida, que es el de hacer deporte y estar activo. Digamos que te vende una sensación, una emoción. Eso genera que tú también tengas ganas de vivir esa vida, de practicar deporte, y finalmente te compres las zapatillas. Otro ejemplo es Estrella Galicia, que se centra en publicitar la sensación que produce beber sus cervezas. Al final todo se reduce a lo que mencionaba antes, cuanta más emoción más dopamina se libera-

–¿Diría que las redes sociales son la herramienta de márketing más efectiva hoy en día?

–Es una cuestión difícil de responder. Hablando de esto el jueves se mencionaba el caso de Inditex, que pese a tener poca presencia propia en redes es una de las empresas que más vende. A veces no importa tanto lo que publicas en redes como lo que generas. Es decir, lo que terceras personas dicen de ti. Aquí entraría la figura de los influencers, por ejemplo.

–¿Qué papel desarrollan los influencers en este sistema?

–Digamos que la activación del sistema límbico y la posterior liberación de dopamina no solo se produce mientras se realiza una acción, sino también a través de la motivación. Los influencers generan esa motivación. También es interesante el concepto FOMO (Fear of Missing Out), muy arraigado con el tema de las redes sociales. .

–Finalmente, ¿Cómo cree que evolucionará el márketing con la llegada de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la Realidad Virtual?

–No creo que esté preparada para adivinar la dirección que tomará, pero sí considero que serán la nueva revolución como en su día ocurrió con las redes sociales, y que es necesario regularlo.

“Siempre me interesó analizar y observar el comportamiento de la gente”

–Háblenos de usted, ¿Por qué decidió dedicarse al márketing en relación al comportamiento del consumidor?

–Siempre me he considerado una persona observadora e incluso cuando trabajaba como azafata de congresos me gustaba fijarme en el comportamiento de la gente. Establecer perfiles de las personas que se paraban a coger los flyers, los que pasaban de largo y demás. Por eso, creo que el camino estaba bastante claro desde el principio. Así que al acabar la carrera de Administración y Dirección de Empresas me especialicé en márketing y el resto fue llegando.

–¿Qué es lo que más le gusta de esta área?

–En la línea de lo que mencionaba antes, a mí me gusta analizar e intentar entender cómo los usuarios perciben y procesan el contenido o los estímulos. Para eso es indispensable conocer cómo funciona nuestro cerebro, pero también prestar mucha atención al entorno y al comportamiento de la gente. Por ponerte un ejemplo, si voy en coche escuchando la radio, en lugar de optar por música o las noticias, me gusta escuchar pódcasts sobre neuromárketing.

–Trabajando en Silleda, ¿Diría que el comercio local ha sabido aclimatarse a esta forma de márketing?

–Es una situación compleja, ya que depende de muchos factores. No por generar más contenido o interactuar más con las redes van a vender más, pero sí creo que es importante reciclarse y adaptarse a los nuevos tiempos.