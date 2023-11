Las ciberestafas se disparan en el rural tras la pandemia: los mayores, los más vulnerables

Las TIC (Tecnología de la Información y de la Comunicación) no son buenas o malas en sí mismas, el equilibrio lo decidimos nosotros, somos los usuarios quienes podemos adecuar su uso para que resulten beneficiosas. De esta forma, Verónica Argibay, guardia civil del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la comandancia de Pontevedra, nos introduce en la proliferación de ciberestafas en el rural. Pese a todo ello, no podemos obviar la brecha digital suscitada, que afecta aproximadamente a un 40 por ciento de la población. Se trata de nuestros mayores, personas que superan los 65 años de edad, viéndose especialmente afectados si residen en el medio rural. Resulta ser un sector especialmente vulnerable al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan especial atención en este espinoso asunto.

“Igual una persona mayor parece ser súper desconfiada en el día a día con la gente que se les acerca, pero si les llaman de manera educada les genera una confianza. Yo creo que muchas veces es por la soledad que sienten sin poder hablar con alguien cercano. Tampoco en el rural entienden ese concepto de robo a través de internet”, añade Argibay. Desde la pandemia ya se había incrementado. Ahora, por ejemplo, con el Black Friday o campañas fuertes de ventas por internet aumenta el volumen de ciberestafas como las siguientes:

El timo del hijo.

Los ciberdelincuentes contactan generalmente a través de mensajería instantánea con la víctima, haciéndose pasar por su hijo, desde un número desconocido, con el pretexto de la rotura o perdida de su teléfono móvil. Entablan conversación infundiendo engaño suficiente para después de ganarse su confianza, solicitarle dinero con cualquier pretexto o excusa, y siempre instando a la prontitud de la operación. Es conveniente efectuar una llamada a esa persona. Hay que tener en cuenta que puede no responder a la primera, así que debemos cerciorarnos antes de realizar ninguna transferencia bancaria.

La maleta retenida.

Se hacen pasar por un familiar o amigo que se encuentra en un aeropuerto en el extranjero, de camino a España y que o bien tiene el equipaje retenido o ha perdido el vuelo y sus maletas están en camino. Para solventar esa circunstancia le solicitan a su víctima que le transfiera cierta cantidad de dinero a la cuenta que le facilita, y que haga constar en el concepto “Coste de Aduanas” o similar. Hay estafas mucho más elaboradas en las que una tercera persona entra en acción realizando una llamada telefónica haciéndose pasar por agente de Aduanas para ofrecer mayor credibilidad. Se recomienda hacer comprobaciones sobre la persona con la que supuestamente estamos interactuando. También intentar contactar por otros medios con ese amigo o familiar, además de contactar con la empresa o aerolínea a través de canales oficiales para contrastar la información.

Romance Scam.

Consiste en ganarse la confianza de las posibles víctimas, contactando inicialmente bien a través de una red social como puede ser lnstagram o Facebook , o mediante una aplicación o web de citas, como pasion.com o Badoo, para luego seguir conversando fuera de ese chat o web, como por ejemplo WhatsApp, fingiendo una relación sentimental. Una vez ha logrado ofrecer esa percepción, el autor, recurriendo a diferentes pretextos, pedirá dinero para solventar esas situaciones de urgencia y necesidad presuntamente imprevistas, con la promesa de devolvérselo o de visitarla. “Podemos fijarnos en el perfil de esta persona. Si se muestra extremadamente atractiva, su trabajo le mantiene en el extranjero, cuenta con escasa información personal o contenido compartido... Evitar reunirse en persona porque sus intentos por viajar siempre se ven frustrados. No puede efectuar vídeo llamadas o en su transcurso nunca funciona la webcam y prestar atención si la relación se intensifica demasiado rápido”, indica la agente Verónica Argibay al respecto.

Falsas inversiones.

Un asesor en inversiones suele contactar con la víctima vía telefónica, animando a la inversión en criptomoneda, utilizando empresas conocidas para generar confianza. Suelen ser fraudes muy elaborados, proporcionando indicaciones para la instalación de un diferente software, para supuestamente realizar las transferencias. Hay que fijare en el valor del criptoactivo adquirido, con gráficas y demás recursos que sustenten la autenticidad de las acciones.

Ofertas de servicios.

Los estafadores usan este canal aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas consumidoras. Entre las estafas destacan el Vishing (el interlocutor suplanta la identidad de una empresa como Gas Natural o un entidad bancaria), la doble llamada (los estafadores se hacen pasar por la compañía de suministro para comunicar un incremento de las tarifas), las llamadas fantasmas o de grabación de voz (llamadas que al atenderlas no habla nadie y al colgar bloquea el número o simulan una llamada comercial para grabar la voz del consumidor), contestadores automáticos (la llamada entrante la realiza un contestador, que va pidiendo la conformidad del consumidor para la gestión de un premio o una oferta) y las llamadas perdidas (con prefijos de otros países para que devolvamos la llamada, lo que supondrá un cargo extra en la factura).

Estafa por SMS o Smishing.

Consiste en el envío de un SMS simulando ser una entidad legítima como puede ser un banco, una entidad pública o una red social, con el objetivo de acceder a información personal o realizar un cargo económico no consentido. Suelen contener un enlace de una web falsa, accediendo a esa URL los ciberdelincuentes van a poder acceder a información sensible y beneficiarse. Suelen pedir una verificación en una dirección que pudiera no ser legítima, en la que no se puede comprobar si es un enlace oficial, y el pretexto insta a la urgencia de realizar los pasos lo antes posible, por lo que deberíamos eliminar ese mensaje.

Hábitos preventivos para proteger los dispositivos

“Hay tantos tipos de estafas que se hace especialmente difícil identificarlas, por lo que nadie deja de estar protegido del todo. Pero existe la posibilidad de tomar una serie de medidas preventivas a fin de luchar contra el engaño tanto en nuestro día a día como por internet”, asegura Argibay. Se trata de las siguientes: Debemos proteger nuestros dispositivos tecnológicos, instalando antivirus y haciendo copias de seguridad; mantener nuestras contraseñas seguras, no facilitándoselas a nadie, son personales; desconfiar de las pruebas gratuitas y de las grandes ofertas; busca sellos de calidad y confianza en los sitios web; tener cuidado en las redes sociales, evitando publicar datos personales o información íntima (pueden utilizarla para chantajear) y no aceptar solicitudes de personas desconocidas; si hacemos uso de las redes sociales, tampoco debemos publicar información relacionada con nuestra ausencia en el domicilio; nunca acceder a enlaces dentro de un correo electrónico ni tampoco en los contenidos en los mensajes de texto, sobre todo de una fuente desconocida; utilizar nuevas técnicas de confirmación para hacer más seguras las transacciones por internet (tarjetas virtuales con saldo limitado o tarjetas prepago que se compran físicamente); tratar de revisar regularmente las cuentas bancarias; si se recibe una llamada telefónica, nunca facilitar datos personales o bancarios; y no efectuar llamadas a números de teléfono desconocidos de los que se reciben mensajes o llamadas. Desde la Benemérita animan a nuestros mayores a prestar atención a todos estos hábitos, adoptando estas medidas preventivas e incorporarlas como buenas praxis. “Quizás a priori pudieran parecer complejas o laboriosas, pero es que la mayoría están a nuestro alcance, y en todo caso, sabiendo que si somos precavidos podemos mantener a buen recaudo nuestro patrimonio, merece la pena el esfuerzo, y nos evitaremos disgustos innecesarios”, concluye la agente del Edite de la comandancia pontevedresa.