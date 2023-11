San Martiño na notable igrexa románica de Asperelo

Este ano non asomou por estas terras de Deza o verán do San Martiño e a choiva continuada impediu as celebracións do San Martiño de Tours en varias parroquias que teñen a este santo bispo por patrón. Tempo de matanzas e magostos que lle van gañando terreo ás celebracións relixiosas das parroquias que dende tempo inmemorial festexan por estas datas: Negreiros, Dornelas, Pazos, Fiestras, Rellas e Vilar, no municipio de Silleda; Lalín de Arriba, Prado, Cello e Maceira, no de Lalín; Asperelo, no de Rodeiro; e Ramil, no de Agolada, nas que o San Martiño é o patrón.

Había pois onde escoller, aínda que en moitas parroquias xa so se manteñen as celebracións relixiosas sen música ou, como moito, os xantares con festeiros nas casas. Non é así na de Asperelo, onde estivemos na festa e de paso ollamos cos nosos colaboradores algúns detalles inéditos ou pouco coñecidos da súa senlleira igrexa do século XIII, que conserva boa parte das feituras románicas orixinais.

Da festa relixiosa compre sinalar que houbo misas cantadas o sábado e o domingo e procesións, nas que o santo patrón saíu acompañado da Virxe do Carme. Non faltaron os foguetes nin as as sesións vermú e tampouco as verbenas o venres e sábado, amenizadas polo dúo Phanton, o grupo Fusión e a Charanga KM 0.

Curiosa porta lateral

A igrexa románica de San Martiño de Asperelo é unha das que mellor se conserva do case un cento que manteñen as formas deste estilo na comarca de Deza. Por aquí pasaron expertos do románico galego coma Hipólito de Sá, Bango Torviso, Yzquierdo Perrín, Guedes de Castro e nós mesmo en varias ocasións e, máis recentemente, Desirée Domínguez Pallas, sinalando uns e outros o máis sobranceiro deste templo, no que destacan os capiteis do dobre arco triunfal, os das dúas portas de entrada, tamén con interesantes tímpanos e os da ventá da ábsida, onde a maiores dos capiteis, se pode ollar unha inscrición fundacional de 1225. De todos estes elementos pedimos ao noso colaborador Álex Negreira que fixera fotogrametrías para as nosas publicacións, das que ofrecemos unha mostra nesta reportaxe.

Moito menos coñecidas son as pinturas murais que ata hai pouco ficaban ocultas pola cal nas paredes laterais do interior, nos arcos do presbiterio e supoñemos que tamén detrás do retablo, que ben merecen unha restauración que permita ollalas con certo detalle que agora é imposible, aínda que podemos sinalar que son semellantes ás das igrexas de Soutolongo, en Lalín; O Sisto, en Dozón; ou Camanzo, nas Cruces, por citar tres exemplos dos séculos XV ou XVI.

Outro detalle detalle inédito do que nos dou conta a nosa colaboradora en Rodeiro, Leila Sabbouh López, é o da existencia dunha cativa porta lateral no muro norte, agora tapiada, que en tempos debía comunicar cunha casa na que puideron residir os frades dependentes de Oseira, que aquí tiñan foros e rendas ou máis adiante, os curas da parroquia. Da antiga casa que agora se coñece pola de Merixildo, pouco queda logo das obras de reforma que fixo o seu actual propietario, que conserva unha columna da vella construción e lembra a existencia dunha pedra de cantería con letras gravadas semellantes á citada da fundacional da igrexa, que a mediados do século pasado foi levada coma tantas outras das terras de Camba, para o pazo de Cartelos en terras lucenses, coa colaboración do mestre Lois Meijomil.

Igrexa no Agro de Barrio

O noso informante Domingo Castro recolleu da tradición oral que a igrexa primitiva estaba no Agro de Barrio, preto do lugar de Couso, onde aínda se poden ollar cascotes, que habemos estudar con detalle cando poidamos, da que nada se ten escrito e moi pouco, dos retablos neoclásicos da actual igrexa e das imaxes máis antigas que neles se mostran, de entre as que destacan a do patrón San Martiño, a do San Roque, Santo Antonio e a da Santa Lucia, que aquí ten festa en decembro.

Doutros valores patrimoniais da parroquia xa temos versado e non queda aquí espazo máis que para enumeralos: os petróglifos do Coto das Laxes, as mámoas de Caxide e do Faro, a Casa dos Mouros, os cruceiros de Ourín e San Martiño, o Baño da Virxe, a capela da Santa Cruz de Pereira, varios hórreos, eiras, pontellas, muíños e pombais, que pagan unha visita vagarosa a estas terras de fermosas paisaxes entre o Faro e o Arnego.