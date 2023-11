La mala hierba tendrá que morir. Al menos el Concello de A Estrada no parece dispuesto a dejar que la maleza continúe ofreciendo una imagen de abandono –tantas veces mentado– del ámbito rural. El edil Gonzalo Louzao Dono asumió el pasado mes de junio las competencias municipales de Medio Rural, una patata caliente en materia de responsabilidades en un concello como el estradense. Dedicó los primeros meses a un análisis de situación y funcionamiento, avanzando su intención de mover ficha para que desde 2024 el escenario cambiase. Su estrategia para conseguirlo está en marcha y pivota sobre dos ejes: exigir que los propietarios cumplan con sus obligaciones y poner los medios para que el propio ayuntamiento actúe con coherencia y dé ejemplo cumpliendo también con las que le corresponden. Para ello, la administración municipal buscará en el convenio con el Servizo Agrario Galego (Seaga) un aliado. Louzao confirmó que desde enero técnicos de esta sociedad pública realizarán una inspección en más de 10.000 fincas situadas en las fajas de protección de los núcleos rurales y se demandará a los propietarios que cumplan con su limpieza.

Recomienda el refranero popular que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar” pongas las tuyas a remojar. El consejo tiene encaje perfecto en la batalla para cortar por lo sano con la maleza que afea las parroquias de A Estrada y que constituye un riesgo de incendio. Y es que el Concello ya tiene en marcha cinco expedientes con ejecución subsidiaria de limpieza en otras tantas fincas del rural estradense y otra decena de expedientes aguardan ya en cola.

Cuestión de medios

Louzao no tuvo problema en reconocer que, con medios propios, el Concello no puede realizar una labor de inspección tan extensa. Cabe recordar que A Estrada tiene aprobado un Plan de Defensa contra Incendios Forestales, documento en el que se fija una faja de protección alrededor de los núcleos, correspondiendo al ayuntamiento la responsabilidad de exigir que se mantengan en las condiciones debidas para evitar el riesgo y la propagación de un incendio forestal. Hasta el momento, el Concello venía actuando cuando se recibía una denuncia. La Policía Local –a quien Louzao quiso agradecer públicamente su labor e implicación en este tema– realizaba una labor de comprobación avalada con fotografías y se abría un plazo para que el propietario realizase una limpieza o gestión de la biomasa existente en la finca. Si a los 15 días no se efectuaba, la nueva comprobación venía abriendo paso a un apercibimiento con imposición de multas coercitivas y ejecución subsidiaria. Es decir, si las multas no surtían el efecto pretendido, el Concello realizaba los trabajos y se encarga de cobrárselos al dueño de la parcela.

“Vimos que no estaba funcionando la vía de la sanción, que la multa no soluciona el problema que tienen los vecinos”, reconoció Louzao Dono. De este modo, el ayuntamiento está apostando en los expedientes que tiene abiertos por una ejecución subsidiaria, cargando los gastos a los infractores. Además, en el marco del convenio con el Seaga, el ayuntamiento tiene gratis la limpieza de 10 hectáreas en estas fajas de protección de núcleo, de manera que remitirá a este una decena de expedientes para garantizar que esta maleza desaparece.

La idea de Medio Rural es que durante este invierno se haga lo que se tiene que hacer para llegar al verano –y, por tanto, al tiempo de máximo riesgo de incendio– con las parcelas limpias. “No son espacios residenciales, así que podemos entrar a limpiar sin tener que pedir permiso en el juzgado”, aclaró Louzao Dono. Cuando el Concello efectúa la limpieza subsidiaria ya obra un informe técnico en el que se fija el coste que asumirá el propietario, un trabajo que ahora realizará también el Seaga.

Aviso a navegantes

De este modo, el Concello de A Estrada lanza un aviso a navegantes para que los propietarios de fincas en las fajas de protección de núcleos comiencen a programar la eliminación de la maleza y la gestión de la biomasa, empleando los meses del invierno para poner al día su propiedad. Desde comienzos de año el Seaga –que sí tiene medios a su alcance para actuar con agilidad– inspeccionará todas las fincas de todas las fajas en la totalidad de los núcleos de A Estrada, activando la maquinaria para exigir que, antes del mes de mayo, todas las limpiezas estén hechas.

“Esto no va a ser un brindis al sol. Vamos a poner los medios. El Seaga informará al Concello y actuaremos con multas y ejecuciones subsidiarias”, advirtió. Asumió el concejal que antes había más población y más actividad en el rural pero también trasladó su impresión de que, en gran medida, la imagen de abandono que trasladan las aldeas se encuentra en la falta de actuación “en la parte privada”.