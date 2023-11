A campaña navideña Ningún neno sen xoguete conta coa colaboración de Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis, que vén de instalar dous puntos de recollida: un na entrada do hipermercado e outro no corredor central. A iniciativa do Concello de Lalín pretende recadar xoguetes para regalar aos nenos e nenas de familias con poucos recursos. A presentación de onte no Pontiñas contou coa xerente do centro, María Lázara Pérez; o responsable de Gadis, Ismael Gallego Herranz; e a concelleira de Política Social, Carmen Canda Larroy. As persoas que desexen colaborar poderán dispoñen de prazo ata o 15 de decembro para aportar un xoguete, un xogo educativo, un libro de lectura ou unha mochila, por exemplo.