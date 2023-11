Despois dun ano repleto de proxectos musicais e persoais, o pianista estradense Javier Otero volve á escea cun novo tema. Trátase de “Voces Esquecidas”, unha peza composta unicamente para piano que se publicará en todas as plataformas dixitais este sábado 18 de novembro, acompañada dun vídeo en exclusiva para os suscriptores do artista. Esta composición busca ser un regalo para o propio autor nun momento no que este vén de pechar una no cheo de traballo, como a presentación do proxecto “Xogos de Espellos” coa Real Filharmonía de Galicia en febreiro, ou a colaboración coa poeta Lúa Mosquetera.