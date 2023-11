O alumnado do IES Antón Losada Diéguez conmemorou a Semana da Ciencia en Galego onte 15 de novembro. Aprimeira das actividades consistiu nunha presentanción do alumnado de primeiro de bacharelato sobre os Premios Nobel, mentres que a segunda foi unha videoconferencia cos CEIP do Foxo e CEIP Figueiroa para falar de microorganismos e enfermidades infecciosas dun xeito máis entretido. Por outra banda, outra parte do alumnado participou nunha visita a AEstradanarede e Radio Estrada para aprender sobre o seu funcionamento.