Veinte años de viajes entre la incertidumbre

Decenas de mociones en los concellos, acuerdos en el Parlamento de Galicia, concentraciones, pancartas y otras acciones encaminadas a rebajar las tarifas de la AP-53 no fueron suficientes para despertar la sensibilidad los sucesivos gobiernos estatales durante los últimos veinte años. Ahora, con el acuerdo entre PSOE y BNG en Madrid parece que por fin Deza se sitúa en el mapa y a los que se desplacen por autopista entre Santiago y Ourense el viaje les saldrá mucho más económico.

Mientras las dos fuerzas políticas firmantes del pacto dan por seguro que los descuentos llegarán en el primer trimestre del próximo año el PP no lo tiene tan claro y desde el gobierno gallego se advirtió que el 1 de enero, por lo de pronto, todo apunta a que el precio de la autopista volverá a subir. Entre la sociedad también existe desconfianza ante una clase política que, independientemente de su ideología, realizó tantas promesas como luego incumplimientos. El tiempo es el juez implacable.

El anuncio de las bonificaciones llegó en medio de una especie de almoneda en la que el PSOE reparte prebendas que luego, como si de una economía familiar se tratase, tendrá que dar encaje un gobierno que, parece, será presidido de nuevo por Pedro Sánchez. Precisamente en diciembre de 2003 se abría el tramo de la vía entre Compostela y Lalín, después de que un año antes se pudiese circular entre la capital gallega y Silleda.

Socialistas y nacionalistas, en medio de su euforia y aprovechando la frustración de los populares, advirtieron estos días que después de las bonificaciones en las tarifas habrá que ir a por el rescate de la concesión. La liberalización parece actualmente una utopía, pues no conviene perder de vista que Autopista Central Gallega (Acega) tiene autorizada la concesión hasta el año 2074. Si Fomento advirtió en varias ocasiones que no renunciaría a recuperar los 60 millones aportados para la construcción de la AP-53 [la Xunta desembolsó la misma cantidad pero a fondo perdido], para rescatar la concesión haría falta algo más que voluntad política, pues las intenciones no se introducen en un conversor de moneda y se transforman en euros.

Los números

La construcción de esta vía tuvo un coste de unos 279 millones y, además de las aportaciones de ministerio y Xunta, entraron en la operación las extintas Caixanova, Caixa Galicia y Caja Madrid u ocho constructoras. Ahora, a través de Tacel Inversiones, el accionariado está participado por Glovalvía, Itínere y Ena Infraestructuras. Las cuentas de la concesionaria, Acega, establecen que el balance acumulado en estas dos décadas es positivo en 6,8 millones a pesar de haber recaudado solo en peajes algo más de 167 millones entre 2002 y 2021.

Accidente

Un vehículo sufrió un aparatoso accidente en la noche del pasado sábado, en la AP-53, sin que se registrasen daños personales. El suceso tuvo lugar poco después de las 19.16 horas por causas que se desconocen. El único ocupante del automóvil siniestrado resultó ileso, según datos ofrecidos por Emerxencias Lalín. En el lugar del siniestro se personaron además dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico de Lalín y de Mantenimiento de Carreteras.