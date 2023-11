O xurado do XV Premio de Poesía Victoriano Taibo, que organiza o IEM en colaboración co Concello de Gondomar e coa Editorial Galaxia, resolveu por unanimidade que o gañador desta edición sexa o poemario presentado baixo o título “Patios” e firmado pola poeta María Álvarez Martínez, coñecida como Masha, por constituir “unha audaz xeopoética do desarraigamento onde se destaca a memoria da infancia e os lazos familiares”.

O tribunal destaca a súa “acertada descrición da saudade” e o seu “profundo lirismo”. Masha recollerá o galardón en marzo e a obra será publicada baixo o título “Dakota”. Antes da gala de entrega, a autora impartirá un obradoiro de poesía. Masha ten unha estreita relación con Lalín desde hai tempo, a través do recoñecido poeta e contacontos local Celso Fernández Sanmartín e outros amigos.