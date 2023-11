Los socialistas lalinenses acusan al mandatario local, José C respo de no haber hecho “absolutamente nada por la rebaja efectiva” de la AP-53 salvo chillar, confrontar y colocar pancartas siempre en los períodos en los que el Partido Popular no gobierna en Madrid. A juicio del PSOE, ahora la realidad es que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez con la influencia de José Ramón Gómez Besteiro va a hacer posible bonificaciones de hasta el 75% sobre el precio base de las tarifas.

“Crespo fue al Senado con la excusa de la rebaja de la autopista pero todo apunta la que va a votar en contra de esta rebaja”, sentencia el partido de la oposición. Además, los socialistas insisten en su apuesta porque el regidor, en este caso como representante del PP en la Cámara Alta se va a oponer en el Senado a la rebaja del peaje. “Por lo tanto, además de no hacer nada, salvo enfrentar y hacer electoralismo con un asunto tan importante pata Lalín, va a atrancar más la llegada de las bonificaciones”. Los socialistas de Lalín recuerdan que se trata de un pacto con el BNG, pero a nadie se le escapa que el voto del BNG no es necesario para la investidura, por lo tanto, se trata de un verdadero compromiso del próximo Gobierno de Pedro Sánchez que hace valer el peso del PSOE gallego y singularmente del diputado Gómez Besteiro, “que además va a ser presidente de Galicia”.