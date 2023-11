La Navidad llega al congelador

Llueve sobre mojado. El viento extiende el olor a churros, pero lo que más apetece con este temporal es acompañarlos de un chocolate caliente, sin darle tiempo siquiera a que deje de echar humo. A las 10.30 horas de un sábado, el entorno del Novo Mercado de A Estrada y el interior de la plaza de abastos acostumbran a ofrecer una imagen bien distinta a la de hoy. La gente corre en busca de abrigo y los paraguas se rebelan, cansados de aguantar el chaparrón. “Hay poca gente, sí, pero la que hay compra mucho”, nos dicen desde uno de los puestos del mercado municipal. El 11 de noviembre es San Martiño y también una jornada en la que queda un día menos para una Navidad que cada año empieza antes. Con la cesta de la compra por las nubes, los consumidores locales se anticipan más que nunca para esquivar una subida de precios que está cantada a medida que se vayan aproximando las fiestas.

Quienes tienen por costumbre comprar sus pescados y mariscos en el mercado municipal suelen ser madrugadores. El que sabe quiere elegir, siempre asesorado por sus profesionales de confianza. Entre quienes ayer curioseaban entre el marisco vivito y coleando que se ofrecía desde estos bancales había varios clientes que reconocían su intención de congelar el género para adornar su mesa en Navidad. Sin embargo, el buen precio del producto hacía que algunos se decantasen por llevarse alguna pieza para saborear todavía en época de magostos.

“Están muy bien de precio y la gente aprovecha para llevársela y congelar”, explican desde Pescadería Tato. Hace más de 30 años que venden en la plaza estradense y sus grandes centollos procedentes de O Grove eran ayer toda una atracción. Los machos, a 16 euros el kilo y con garantía de calidad. Las hembras, a 18. “Ahora al principio viene muy buena”, incidían desde el establecimiento, mientras iban eligiendo las piezas que le demandaba la clientela. Sus manos expertas valoran el peso del crustáceo, y van señalando cómo puede saberse si los machos están más o menos llenos. Si la teoría se demuestra, la cosa prometía ayer un banquete.

“Muchos vienen pensando en comprar para Navidad y se llevan ya algo porque hay ganas de él y está a muy buen precio”, explican. Los nécoras son otro de los atractivos, como lo son los camarones que muchos quieren tener en su mesa navideña. Ayer el kilo costaba 29 euros y todo apunta a que pronto comenzará a subir.

Algunos de los pescaderos consultados coincidieron en señalar que todavía es pronto para vaticinar cuánto podrá costar este marisco a las puertas de los días grandes de la campaña navideña. Un aumento de unos cuatro-cinco euros por kilo está asegurado, y de ahí para arriba. Sin ir más lejos, los centollos que ayer se vendían a 16 euros el kilo se compraron para la última Nochebuena en más de 50. Las piezas que se exhibían en la pasada jornada rondaban los dos kilos. El cálculo es sencillo.

“Menos el percebe, el resto se puede congelar. Bien congelado y bien cocido, no tiene problema ninguno”, explican desde Pescadería Pinche. Coincidían en que la centolla se está vendiendo en estos momentos mucho para las fiestas. Ayer la servían a 15 euros el kilo, estimando que pueda superar los 40 los días previos a Navidad. En zamburiñas o vieiras, otro clásico, no se esperan unas subidas tan acusadas, aunque sí se aseguran para las almejas, después del efecto que la sucesión de temporales ha tenido en el bivalvo. “Murió mucha”, recuerdan.

Entre los consumidores locales hay también quien empieza a congelar –aunque era algo menos habitual en años anteriores– el pescado que tiene intención de servir en su mesa de Navidad.