Cando nos chegou aviso para participar nunha mesa redonda para tratar sobre a figura do que fora destacado escritor, militar e político hai máis de cen anos, Luís Otero Pimentel, pensamos cal podería ser a nosa axuda no ánimo de achegar algo inédito ou pouco coñecido, que puidera contribuír nesta homenaxe de recoñecemento. Como da súa vida xa tratou amplamente e con rigor a prezada investigadora local Ana María Mato Sesto, que nos acompaña nesta charla e leva anos pescudando información e documentos para unha completa da biografía de Otero Pimentel, e da súa obra vai versar a intervención do noso vello e admirado amigo Gonzalo Navaza, pareceunos boa idea centrar a nosa intervención na infancia e as breves estadías do homenaxeado nestas terras de Carbia, así como a localización da súa casa natal e dos seus parentes que puideran quedar na parroquia de Portodemouros ou na súa contorna.

Da existencia de Luís Otero Pimentel soubemos pola Historia da Literatura Galega Contemporánea de Ricardo Carballo Calero, que no ano 1963 daba os primeiros detalles que coñecemos da súa vida e obra, o que nos serviu para incluír unha breve biografía no noso libro A Comarca do Deza, en 1989, coidando que máis adiante podíamos afondar neste personaxe. Así o fixo, pasado un tempo, o colega Armando Vázquez nun artigo en prensa e despois outros autores e, máis recentemente, o historiador lalinense Antonio Vidal Neira, que xunto á referida Ana María Mato Sesto teñen acadado interesantes apuntamentos que han permitir no futuro a publicación dunha completa biografía deste notable persoeiro.

A casa natal en Outeiro

Días pasados percorremos a parroquia de San Salvador de Portodemouros na procura da casa solar dos Otero Pimentel. Quixo a sorte e a súa afanosa busca, que de primeiras deramos coa casa natal de Otero Pimentel no lugar de Outeiro, unha casa grande agora deshabitada e á venda, con aires de fidalga, que en tempos tivo escudo de armas, segundo lembran os propietarios. O emblema desapareceu, sen que ninguén saiba dar razón, e podería ser semellante ao que campa na fachada principal do pazo dos Otero Bermúdez de Duxame, onde tiñan as súas raíces estes do Outeiro. A antiga casa, ampliada e reformada nos séculos XVIII e seguintes para convertela en centro dunha explotación agraria, conserva aínda boas canterías, destacando as que forman a entrada principal, a escaleira e unha ventá con parladoiros no primeiro andar. Ten un amplo saído, eira, hórreo de catro claros, grande palleira con lagar, dous fornos e outras dependencias labregas cun par de portalóns de entrada

Na casa que foi fogar familiar, debeu pasar os anos da infancia e xuventude ao coidado da súa nai logo de que o seu pai falecera cando o noso persoeiro contaba con só catro anos de idade, para xa mozo e cumpridos os dezaseis, pasar a vivir en Arzúa co seu tío Luís Pimentel. Logo de alistarse voluntario no Exercito e tras unha brillante carreira militar, foi destinado a Cuba, onde casou con Ángela Ferrer y Pujol en primeiras nupcias. Con ela tivo polo menos dúas fillas, María e Luísa, e hai noticia de que dun segundo matrimonio tería outra chamada Consuelo, mais non temos constancia que no tempo en que estivo en Cuba, nin despois xa retirado en Cádiz, visitara a casa natal en Portodemouros, aínda que tanto el como as súas fillas mandaran cartas á nai e avoa que aínda vivía na casa de Outeiro a finais do século XIX.

Non lonxe desta casa, situada nun outeiro que lle dá nome ao lugar e ofrece boas panorámicas do Ulla que aquí é encoro, está o pazo de Duxame xa referido, de onde saíron estes Otero Pimentel de Portodemouros. O edificio pertenceu aos Otero Bermúdez, liñaxe da que algúns membros ocuparon importantes cargos civís e militares nas Filipinas, segundo se ten publicado, e foron promotores da igrexa de Duxame na que teñen capela de enterramentos e a cuxas campás dedicou o homenaxeado Otero Pimentel unha das súas obras. Da igrexa desapareceu hai anos un San Miguel de marfil, doazón dos do pazo que tamén mandaran outra imaxe para Galegos en Lalín, que correu parello destino, segundo xa temos publicado.

A familia

Mais o mellor desta busca en terras das Cruces foi atopar, coa axuda dos veciños, aos parentes de Luís Otero Pimentel, en concreto a seis dos oito seus sobriños bisnetos, descendentes do seu irmán José Otero Pimentel, que casado con Dominga Asorei, continuou na casa de Outeiro na que criaron unha ampla familia. Un dos fillos foi Manuel Otero Asorei, casado con Generosa Souto, que continuaron habitando na casa fidalga e tiveron dez fillos, entre eles Luís Otero Souto, que contraeu matrimonio con Rosalía Vaamonde Fiúza, coa que mercaría unha casa e negocio de bar e pousada situado ao pé da estrada que baixa ao encoro, a medidos do século pasado. O negocio acadou notable clientela cando a construción do complexo hidroeléctrico, para pechar anos despois ao remate desta grande infraestrutura. O matrimonio tivo oito fillos: Manuel, José, Mario, Carmen, Mercedes, María Aurora, Luísa e Félix, que irían marchando da parroquia natal na procura de mellores condicións de vida para Bilbao, Zaragoza, Mallorca, e mesmo para Francia, quedando a casa e os bens de Outeiro por un tempo en mans de caseiros e xa na actualidade deshabitada. Os irmáns superviventes, agora xubilados, adoitan pasar a tempada de verán coas súas familias na casa que fora bar e pousada. Con eles estivemos recollendo apuntamentos biográficos e aínda quedaron de buscar e prestarnos os documentos que gardan, para que en adiante nós ou outros poidamos continuar afondando na vida e obra deste autor ata hai pouco non moi coñecido mesmo na súa terra natal.

Nese encontro aproveitamos a ocasión para pedirlles a súa presenza nos actos que na honra do seu parente que hoxe teñen lugar na Solaina de Piloño, concorrendo de bo grao os que puideron e delegando en María Aurora o cometido de pronunciar unhas palabras aos presentes, para logo descubrir, na compaña das autoridades locais e directivos da Fundación Paco Lareo, o busto que en adiante perpetuará a memoria do seu ilustre parente Luís Otero Pimentel nesta institución de Vila de Cruces.

Por referencias que merecen creto, puidemos saber que Luís Otero Pimentel residente en Cádiz nos últimos anos da súa vida, tivo tres fillas que viviron con el naquela cidade e que finaron sen descendencia. Pero da extensa familia, descendentes dos irmáns do ilustre militar, escritor e político, ten que haber numerosos individuos espallados por diversos lugares de España e do mundo, que ben poden no futuro achegar apuntamentos, testemuñas e mesmo documentos do protagonista desta homenaxe.

Cómpre subliñar que no ano 1910 a Corporación Municipal de Carbia nomeou a Luís Otero Pimentel fillo predilecto, pero ata o de agora non se lle ten dedicado un espazo publico ou unha placa na súa casa natal, que deixe lembranza e testemuña deste ilustre fillo que é recoñecido como un dos principais escritores do Rexurdimento, que sempre tivo presente nas súas obras a súa terra e os seus paisanos de Deza e Galicia.