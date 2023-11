Es curioso que, aun cuando no puede haber un lugar tan inhóspito para dejar estacionado el vehículo en una mañana lluviosa, no paran de llegar coches hasta este rincón del casco urbano de A Estrada. También resulta llamativo que la mayor parte de los usuarios no pueden evitar lanzar al aire su queja, bien compartiéndola directamente en alta voz con la persona con la que descienden del vehículo, o bien haciendo el comentario a quienes observan –bolígrafo y cámara en ristre– cómo se desenvuelven en “territorio lunar”. Los famosos cráteres del satélite son la primera referencia que viene a la cabeza ante semejante sucesión de socavones. La segunda, en el caso de que tengas hijos, es la famosa Peppa Pig y su desatada afición por saltar en los charcos de barro, tan bien comprendida por el público infantil. El estado del vial que da continuidad a la calle que conduce a la oficina de Correos y la zona de estacionamiento oficiosamente habilitada desde hace años en este entorno indigna a los ciudadanos que la utilizan en días en los que la lluvia no concede ni un pequeño respiro.

“¿El alcalde no tendrá un poco de zahorra por ahí?”, preguntaba retóricamente uno de los conductores tan pronto consiguió un hueco para dejar aparcado su vehículo. El paso es para conductores experimentados o para quienes no tengan excesivo apego a su coche. La calle termina, en realidad, en la propia oficina de Correos. Sin embargo, el uso y la costumbre la han ampliado y se emplea el espacio para aparcar o conectar con la gran superficie de estacionamiento público que el Concello tiene acondicionada –tras convenio de cesión con los propietarios– en el entorno del Novo Mercado, con salida a la Avenida de América. El nombre que cualquier estradense le daría a estos baches no encuentra una palabra más apropiada que el popular “fochanca”. Hasta fonéticamente es el que más le pega. Aquí la cuestión es la cantidad y el tamaño. Esquivar los socavones conduciendo es imposible. Ya no se intenta, porque nadie podría hacerlo. La gracia está en saber si uno es capaz de llegar de nuevo a la Avenida de América sin mojar los pies. En la mañana de ayer un vecino incluso intentó hacer uso del material de un contenedor de obra para tratar de llegar al otro lado del charco. El tamaño de la empresa que tenía por delante le hizo desistir y resignarse a tener que trepar por uno de los márgenes apoyándose en otro de los coches aparcados. “Tú sácale fotos, sácaselas. Y mándaselas todas al Concello”, sugiere otro vecino cuando baja del coche. “¡Parece que estamos en la aldea!”, comenta otra mujer a su acompañante, que no tarda en responderle: “Tanto hablar de la autovía y luego mira tú”. Las dos se van indignadas con la estampa y, casi seguro, con agua en los zapatos. Público parece, privado es La imagen que ofrece este espacio para el uso que tiene permite comprender la indignación de todos estos ciudadanos. Lo que pasa es que esta situación se produce en tierra de nadie. En realidad, de alguien sí, pero no en tierra de todos. Y es que lo que la mayoría de los usuarios de esta zona de aparcamiento y vial en precario no saben es que están utilizando y atravesando fincas privadas y que, por tanto, no forman parte del viario público. La calle en cuestión comienza en la Avenida de América y muere en la propia equina de Correos. Tiene vocación de continuidad, pero en estos momentos el uso que lleva a la práctica esa vocación es totalmente circunstancial. Esta Redacción se puso ayer en contacto con el departamento municipal de Urbanismo para conocer en qué estado se encuentra realmente este espacio. El edil Gonzalo Louzao confirmó que, efectivamente, se trata de una propiedad privada en la que no se ha puesto ningún impedimento de uso, ni como aparcamiento ni como zona de conexión con otra gran superficie de estacionamiento. Sin embargo, el Concello no tiene ningún tipo de cesión y ni acuerdo para utilizar este espacio, una fórmula que sí existe en otros recintos. En definitiva, que parece público pero no lo es. “Hasta delante de Correos es municipal, pero luego ya es privado”, aclaró Louzao. Indicó que el ayuntamiento, como se utiliza con tanta frecuencia, realiza labores de mantenimiento puntuales, pero con materiales que sean fáciles de retirar por si sus propietarios deciden que se acabe este uso espontáneo por parte de los vecinos, convencidos de que usan suelo público. En todo caso, el uso está ahí y cualquier ciudadano lo reconoce como el aparcamiento de Correos. Tanto es así que el propio desarrollo de la zona en la que se encuentra contempla, de facto, la apertura oficial de esta calle. De hecho, en el momento en el que se concrete el desarrollo urbanístico del SUNC R1 de la Avenida de América, donde hoy hay un rosario de socavones habrá una nueva calle Avenida de Santiago Por otro lado, la Asociación de Vecinos Avenida de Santiago denunció ayer públicamente el “mal estado del alumbrado público” en el último tramo de esta vía. Dicen llevar tiempo con “tres farolas fundidas y en alguna ocasiones en la completa oscuridad”. El colectivo pide más presencia policial en la zona, colocación de bolardos en los laterales de los pasos de cebra y limpieza de contenedores. Además, subrayan que es una zona con negocios y en la que viven muchos niños, por lo que demandan al Concello que también se instalen luces de Navidad.