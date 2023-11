Manuel Reimóndez Portela foi un home polifacético. Foi célebre “médico de aldea” –como lle gustaba recoñecerse–, “médico dos pobres” , como algúns o chamaban para ensalzar o seu altruísmo, alcalde da Estrada, escritor, estudoso da historia e dos costumes e, sobre todo, un humanista. Hai case tres décadas que no municipio estradense se creou un premio xornalístico na súa memoria. Ata o de agora, estaba promovido pola Fundación de Exposicións e Congresos, á que dende este ano toma o relevo o Concello. Coa entrega do premio ao estradense Carlos Henrique Fernández Coto, este certame abre unha nova entrega na reportaxe da súa historia, aínda que baixo o mesmo titular. Quizais o acaído sexa Reimóndez Portela: memoria viva.

O concelleiro estradense de Cultura, Juan Constenla, e os integrantes do comité de seguimento deste premio Juan Andrés Fernández e Enrique Otero asistiron ao acto de entrega do galardón a Fernández Coto, autor do artigo A revolución tranquila, publicado por FARO DE VIGO e La Voz de Galicia e centrado na remodelación da Praza da Feira da Estrada. Constenla sinalou a temática “moi estradense” da peza gañadora, na que este arquitecto aplaude a transformación experimentada por este céntrico espazo urbano.

Fernández e Otero sinalaron que o xurado elixiu por unanimidade o artigo entre os 34 que presentaron unha ducia de autores diferentes. Sinalaron que algunhas das propostas foron excesivamente extensas ou estudos propios de revistas especializadas. Aínda que o gañador non é xornalista, o seu artigo de opinión achega ao público xeral a visión técnica dun xeito asumible para calquera lector, afondando na idea de que A Estrada logrou mudar un estacionamento público por espazo para o ocio, o encontro e o goce da veciñanza.

O premiado sinalou que, con frecuencia, algunhas obras públicas non son entendidas pola cidadanía “porque non se explican”. “Cando se fai unha obra humilde coma esta, sen grandes espaventos nin pretensións, a xente non a entende porque parece que non cambiou nada. E o cambio é radical” , subliñou. “A Feira é outra. Agora é un lugar de encontro, cando antes era un aparcamento”.

O estradense Carlos Henrique Fernández Coto acadou outros premios vencellados ao seu ámbito de actividade, así como ao cartelismo. De feito, lembrou que obtivo un dos primeiros premios que celebrou, precisamente, a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada para promocionar a Feira do Moble de Galicia. “Lembro que foron 100.000 das antigas pesetas que aproveitei para viaxar a Londres”, dixo o tamén presidente da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) e da Red Internacional de Graneros Elevados Hórrea.

O concelleiro de Cultura avanzou que, como nova impulsora do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela, a administración local traballa nunhas novas bases que concreten un pouco máis a filosofía e o tipo de artigos das futuras edicións.