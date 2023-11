El colectivo Queremos Parcelarias en Agolada censura el tratamiento de la Xunta al municipio en sus presupuestos del próximo año, donde solo figuran los 100.000 euros que la administración dedica desde 2012 para la feria Corazón de Artesanía.

Para la asociación, este escenario es más grave todavía una vez que el pasado mes de febrero desde el gobierno autonómico se aseguró la reactivación de tres concentraciones parcelarias pendientes en el municipio, “pero en los presupuestos no aparece ni un solo euro para un concello rural como el nuestro y para las parcelarias pendientes desde hace más de veinte años”, manifiesta. Alude a la promesa realizada meses atrás por parte de la directora de la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural (Agader), Inés Santé, en el transcurso de una visita a la localidad. Pero además cita otro dato, que no es otro que el dinero que manejará el próximo año la Consellería de Medio Rural que, con 695 millones de presupuesto, no dedica nada a este municipio.

Desde Queremos Parcelarias se indicaba ayer que, “ante este agravio y desprecio a Agolada”, el colectivo convocará a los tres grupos políticos con representación en el consistorio (PAyJ, PP y BNG) para mantener reuniones y buscar así “una postura común de fuerza de todos para demandarle a la Xunta inversiones que respondan a las múltiples necesidades de nuestro concello”. Considera que la implicación de todas las organizaciones políticas será fundamental para reclamar, “junto con la sociedad civil agoladesa que la Xunta cumpla de una vez por todas con las demandas y necesidades de nuestro ayuntamiento”.

Consulta pública

Pero además, la asociación tiene previsto dirigirse de nuevo a la consellería para mostrar sus quejas, recordando el anuncio de Inés Santé relativo a la reactivación de los procesos en Agra-O Sexo-Val, A Baíña-Berredo-Órrea y Basadre-Edián-Ramil. Para finalizar, recuerda que este mes fue insertado un anuncio en el portal web de la Oficina Virtual de Medio Rural relativo a la consulta pública inicial de cara a la puesta en marcha de estas tres parcelarias y se procedió a la apertura de un plazo, hasta el 6 de marzo, para la presentación de alegaciones y consultas de la documentación con el fin de obtener la planimetría. “Y ahora nos encontramos con que los presupuestos de la Xunta no consignan ni un euro para ellos”, sentencia.