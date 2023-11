El edil del PSOE de Lalín Mario López denuncia lo que califica como “desidia y abandono” que parece el multiusos debido a que su responsable político, Avelino Souto, “está más pendiente de manifestaciones del PP y de sembrar bulos sobre Pedro Sánchez que de gestionar el recinto deportivo”. Alude a la “enésima vez” que los usuarios de la instalación municipal se quejan del mal funcionamiento de la piscina y de otros servicios como el baño turco que, asegura, “no funciona desde el mes de junio y no hay ninguna voluntad de arreglarlo por parte del concejal”.

“Souto engañó a los usuarios asegurando que se arreglaría aprovechando el cierre del Arena en agosto, pero a día de hoy sigue sin funcionar y no hay trazas de que se vaya a reparar”, aduce, al tiempo que añade: “para esto nunca hay dinero, pero sí que lo hubo para una subida estrepitosa de sus salarios”. Mario López reclama una solución urgente a este problema y exige al concejal “que deje de reírse de la gente y se ponga a trabajar como se espera de alguien que cobra 30 euros la hora como servidor público”.

Por otro lado, el socialista apunta a quejas de usuarios por nuevas averías en las saunas, donde los mandos no funcionan, por tanto no se puede hacer uso de las mismas a pesar de que el Concello pasa la cuota a los que las utilizan. Para rematar, también sobre el multiusos, López asegura que siguen existiendo filtraciones de agua y que en la sala del gimnasio no hay monitores en gran parte de las jornadas.

Ya en lo que respecta al Manuel Anxo Cortizo, López pregunta cuándo se instalará el marcador prometido por el edil y entiende que es vergonzoso que un estadio como este no disponga de marcador. “La inversión para comprarlo es muy pequeña, pero no existe voluntad política”, concluye.